Los comerciantes canarios coinciden: dan por descontado que estas rebajas de verano serán buenas

Las rebajas no están encorsetadas en España, donde la disposición converge con la tradición. Su regulación está amparada por la legislación básica nacional y la consejería autonómica competente adapta las directrices sin imponer periodos o restricciones obligatorias que interfieran en la libertad de empresa. Oficialmente, las del presente verano en Canarias comienzan el 1 de julio y se extienden hasta el 31 de agosto.
Eso no quita para que las principales marcas y grandes almacenes se hayan adelantado para aprovechar el fin de semana y el potencial de las plataformas digitales. Mango y H&M se anticiparon. No hay una coincidencia en el inicio, como en las de invierno (7 de enero).
Los comerciantes se asoman a esta ventana de oportunidad con optimismo precavido. Dan por descontado que serán buenas. Esperan un incremento de las ventas de un 2%-3% en relación a las de 2025. “No puede ser de otra manera”, comenta Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca). “Venimos de una etapa de cierta incertidumbre. Hemos visto datos como los del mes de abril. Después de 2 años y medio o 3, hubo una caída. Y luego en mayo. Eso ha generado preocupación. Esperamos que al menos vayan en la línea del año pasado, cuando experimentaron una ligera subida”.
El descenso en la llegada de turistas, el conflicto en Oriente Próximo, el aumento de costes y el encarecimiento de algunos productos son factores que, traslada Moujir a DIARIO DE AVISOS, “están pasando factura a las familias y hacen que, lógicamente, los hogares prioricen los artículos de primera necesidad”.
Aunque existe flexibilidad, no todo vale. El producto debe estar a la venta como mínimo dos meses antes, sin que presente defectos y que la etiqueta refleje la variación en el precio. “El pequeño comercio lo está cumpliendo”, resalta el representante de Fauca. “Las reclamaciones de los consumidores son residuales”, apostilla.
Desde la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución aguardan, igualmente, unos resultados positivos. “Queda mucha mercancía, al cabo de un semestre muy influido por unas duras condiciones climáticas”, apunta Alfredo Medida. El secretario general de Asodiscan añade a ello el alza de precios por la guerra en Irán y la consiguiente ralentización del consumo doméstico. “Predomina el descuento del 50%”, detalla el director de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del grupo El Corte Inglés en Canarias. “Confiamos en que superen a las de 2025, que no fueron malas, de manera que nos permitan ir preparando el escenario de las Navidades”.
Medina pone el ojo en el comercio electrónico, “un competidor silencioso que no para de crecer y de engordar”. En otras palabras, va agrandando su porción de la tarta. En las reuniones del sector suele dejar -lo aconseja en broma- una simbólica silla vacía para acordarse de ese invitado invisible (los conglomerados internacionales). “Este elemento resta significado a otros que teníamos en cuenta, como las fechas de las rebajas o si abrir o no los domingos, y que hoy en día carecen de sentido. Las reglas ya no las fijamos nosotros”. Se lo toma con humor.
Los periodos de rebajas y la duración de estas serán decididos por cada comerciante en función de su interés. La eliminación de cortapisas ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en sentencias dictadas sobre recursos interpuestos por gobiernos regionales.
El guardián de la carta magna consolida el criterio de que “las normas que regulan un marco temporal para el desarrollo de específicas modalidades de ventas han de considerarse integrados en las normas que velan por la defensa de la competencia”.
Derechos y calidad
En teoría, los derechos de los compradores y la calidad no se recortan. El comercio en rebajas abaratará no menos de la mitad de los productos en venta, claramente identificados y separados del resto. El precio de referencia que aparece junto al descuento será el más bajo durante el último mes. No supone una menor protección del consumidor, por lo que la garantía del artículo rebajado habrá de ser idéntica a la de cualquiera adquirido en otro momento. Salvo en el caso de una tara de fábrica, el establecimiento físico no está obligado a aceptar cambios o devoluciones; únicamente, por cortesía. Para las compras realizadas a distancia se determina, siempre, un plazo de 14 días naturales a partir de la recepción sin la exigencia de indicar el motivo por el que el cliente cancela la operación.
La inteligencia artificial se posiciona, de un lado, como un agente capacitado para definir objetivos, planificar estrategias, avanzar tendencias y ejecutar acciones, y ejerce de asistente personal que busca y compara ofertas. Modelia ha desarrollado herramientas ideadas para evaluar el impacto económico. Ayuda a “entender qué estilos, colores, categorías o códigos visuales ganan peso, lo cual facilita decisiones más rápidas y alineadas con el mercado”. El ahorro implica y conviene a los dos componentes de la transacción. La IA contribuye a mejorar la facturación y la satisfacción.