Netflix gratis, pero no para todos: la plataforma recupera el mes de prueba

Netflix recupera el periodo de prueba gratuito para los nuevos usuarios en España tras seis años desde su retirada en el mercado nacional. La plataforma de streaming reactiva este servicio sin compromiso que permite acceder a todo su catálogo antes de realizar el primer desembolso económico, una medida que coincide con el desarrollo técnico de nuevos canales de emisión continua en directo.
El regreso de esta promoción, confirmado por la compañía tecnológica a través de su Centro de Ayuda oficial, se aplica de forma automática al registrar una cuenta por primera vez. La opción de suscripción sin coste desapareció del territorio español en 2019, una restricción que afectó de forma simultánea a otros países como Italia, Canadá, Argentina, Colombia o Chile.
Esta estrategia de fidelización convive con una reestructuración del modelo de negocio de la multinacional. Según adelanta un informe de The Wall Street Journal, los directivos de la firma planean implantar canales temáticos en directo y la integración de servicios de la competencia para frenar el descenso de espectadores en sus contenidos principales.
Duración de la prueba gratuita y condiciones de uso
El nuevo periodo de prueba presenta un formato flexible a diferencia de los 30 días fijos que se otorgaban con anterioridad. La duración actual es variable y el sistema asigna de forma aleatoria plazos de siete, 14 o 30 días gratuitos, una cifra exacta que el espectador solo descubre tras completar el proceso de alta.
La promoción está limitada en exclusiva a perfiles que no dispongan de un historial previo de facturación en la base de datos. Para activar el servicio es obligatorio introducir una tarjeta bancaria válida, aunque la plataforma no emite ningún cargo durante el tramo promocional. Asimismo, la compañía advierte de que el beneficio se anula si la cuenta se vincula a paquetes de operadores de telecomunicaciones con suscripciones integradas.
Netflix planea canales en directo y alianzas con competidores
La reactivación de los días gratis responde a la necesidad de aumentar las horas de visualización dentro de la aplicación. Datos internos publicados por la agencia de noticias Bloomberg reflejan una caída significativa en el interés del público hacia las segundas temporadas de las series originales del catálogo, lo que obliga a la empresa a buscar vías alternativas de entretenimiento.
Entre los proyectos analizados por el equipo directivo destaca la creación de una parrilla de canales lineales similar a la televisión tradicional. Estos espacios emitirán de forma continuada programas, películas o capítulos de series agrupados por géneros específicos.
Además, la corporación estudia incorporar catálogos de otros servicios de streaming dentro de su propia interfaz, con negociaciones avanzadas para integrar contenidos del grupo estadounidense NBCUniversal, replicando un modelo de agregación que ya explotan competidores directos del sector como Prime Video.