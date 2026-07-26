Perimetrado el conato de incendio en Candelaria tras confinar a varios vecinos

El Consorcio de Bomberos de Tenerife ha dado por perimetrado el conato de incendio declarado este mediodía en una parcela de la zona urbana de Candelaria, según ha informado el Ayuntamiento del municipio tinerfeño a través de un comunicado.
La rápida intervención de las fuerzas de seguridad obligó al confinamiento preventivo de los vecinos de las viviendas más próximas a la zona de las llamas debido a la densa humareda generada.
El fuego se originó en un solar privado ubicado en la trasera de la subida a la calle Guanches Virgen de Candelaria. La presencia en el terreno de abundantes restos de poda, neumáticos, enseres y diversos materiales abandonados favoreció la rápida propagación de las llamas, en una jornada marcada por temperaturas altas y rachas de viento.
Intervención de emergencia
Los primeros efectivos en actuar en la zona afectada fueron los voluntarios de Protección Civil de Candelaria, agentes de la Policía Local y personal del área municipal de Obras y Servicios, que emplearon el camión cisterna del Consistorio para iniciar el sofoco inicial del fuego.
Estos equipos evaluaron los riesgos directos sobre los inmuebles habitados y aseguraron el perímetro antes de la llegada de los refuerzos.
En el operativo de seguridad y emergencias también han participado patrullas de la Guardia Civil para coordinar los accesos viarios y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplegada de manera preventiva.
Tras lograr el control de las líneas perimetrales por parte de los Bomberos de Tenerife, los efectivos continúan refrescando el terreno para enfriar la masa de enseres y materiales quemados y evitar posibles reactivaciones por el viento.