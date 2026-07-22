Valido (CC) lleva al Congreso el caso de los aviones que iban a chocar de frente cerca de Canarias

La diputada tinerfeña en el Congreso Cristina Valido (Coalición Canaria) ha elevado una pregunta por escrito al Gobierno de España en la Cámara Alta interesándose por el incidente acaecido el pasado día 10 en cielos cercanos a las Islas cuando, como adelantó DIARIO DE AVISOS haciéndose eco de la denuncia efectuada por el sindicato de controladores aéreos Spica, dos aviones de pasajeros pudieron chocar al ir volando en direcciones opuestas y a la misma altitud. Felizmente, la colisión no se produjo gracias a que sí funcionó el último de los sistemas previstos para evitarlas, como detallaron los referidos sindicalistas.
El escrito de Valido, presentado esta misma mañana a la Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso este periódico, incluye toda una batería de interrogantes sobre este asunto entre los que destacan dos esenciales: Cómo pudo pasar algo así y qué medidas se están adoptando para que no repita un suceso de tanta gravedad como la descrita.
Como recuerda ahora la diputada tinerfeña, “el pasado 10 de julio de 2026, a las 01:23 UTC, se produjo un incidente grave de aviación en la aerovía N857, dentro del sector oceánico de la Región de Información de Vuelo (FIR/UIR) de Canarias. El suceso, registrado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil bajo el expediente IN-017/2026, involucró a un Airbus A321 de Iberia (matrícula EC-OLE) y a un Boeing 787-9 de Air Europa (matrícula ECNBM)”.
“Ambas aeronaves comerciales -continúa el relato- iban repletas de pasajeros y se encontraron volando de frente, en direcciones opuestas y compartiendo exactamente el mismo nivel de vuelo (FL360, a unos 36.000 pies de altitud). La colisión frontal a una velocidad relativa de cierre cercana a los 2.000 kilómetros por hora se evitó únicamente porque saltó la última barrera de seguridad tecnológica: el sistema automatizado anticolisión en cabina (TCAS). El TCAS emitió avisos simultáneos de resolución obligatoria (TCAS RA Climb / TCAS RA Descend), forzando a las tripulaciones a realizar maniobras evasivas críticas en cuestión de segundos”.