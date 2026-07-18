Detectan a tiempo que un Airbus y un Boeing iban a chocar de frente cerca de Canarias

El Spica (Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos) ha desvelado en sus redes sociales que en la madrugada del pasado día 10 se pudo detectar a tiempo de evitar una tragedia dado que dos aviones de pasajeros volaban a la misma altitud y en direcciones opuestas en el espacio aéreo que se controla desde Canarias.
Las aeronaves cubrían vuelos comerciales para las compañías Iberia y Air Europa, respectivamente, y gracias a los avisos elevados por el sistema anticolisión TCAS, ambas tripulaciones pudieron maniobrar siguiendo sus indicaciones y por ello el conflicto se resolvió felizmente sin consecuencias.
Eso sí, el hecho de que los propios controladores describan al TCAS como “la última barrera de seguridad cuando fallan las anteriores” supone un claro indicio de que el incidente fue relevante y merecedor de una investigación por parte de los organismos oficiales, como reclama el Spica.
Los sindicalistas aportan todo tipo de datos sobre lo sucedido al desvelar que “el 10 de julio de 2026, a las 01:23 h UTC, el Airbus A321 de Iberia con matrícula EC-OLE, operando el vuelo IBE0140, volaba por la aerovía N857 a nivel de vuelo FL360 (36.000 ft, unos 10.970 m) con rumbo noreste, entre los puntos de notificación ETIBA y BIPET, en el sector oceánico del FIR/UIR (Región de Información de Vuelo / Región Superior de Información de Vuelo) de Canarias, gestionado por Enaire”.
“En ese momento -continúa el Spica- se activó en cabina un aviso TCAS TA (Traffic Advisory, aviso de tráfico), seguido de una resolución «TCAS RA DESCEND». El motivo: un Boeing 787-9 de Air Europa, matrícula EC-NBM e indicativo AEA05, volaba por la misma aerovía, al mismo nivel de vuelo y en sentido opuesto. En la aeronave de Air Europa se activó de forma coordinada el aviso complementario «TCAS RA CLIMB».
Alertadas las tripulaciones de la posible colisión, bastó con seguir las indicaciones del TCAS para que el avión de Iberia ganara altitud y el de Air Europa descendiera.
El sindicato de controladores celebra la resolución del incidente, claro está, pero insisten en un dato preocupante: “Que dos aeronaves comerciales lleguen a cruzarse al mismo nivel por la misma aerovía en sentidos opuestos indica que las barreras previas de separación no funcionaron como estaba previsto”.