El Consulado de Venezuela en Canarias convoca una misa en Santa Cruz por las víctimas de los terremotos

El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias ha convocado una Santa Misa en memoria de las víctimas de los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela en los últimos días.
El acto religioso se celebrará el próximo lunes, 6 de julio, a las 19:30 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, ubicada en la calle del Pilar, número 15, en Santa Cruz de Tenerife.
La convocatoria está dirigida a la comunidad venezolana residente en Canarias, a las autoridades, al cuerpo consular, a los amigos de Venezuela y al público en general. Según ha trasladado el propio Consulado, la misa pretende convertirse en un acto de fe, solidaridad y acompañamiento espiritual al pueblo venezolano en un momento de profundo dolor.
Durante la celebración se rezará por el eterno descanso de las personas que han perdido la vida, por la recuperación de los heridos y por el consuelo de las familias afectadas por esta tragedia.
La invitación llega después de los graves terremotos registrados en Venezuela, que han dejado miles de víctimas y una situación de emergencia en el país. El último balance oficial eleva a 2.295 el número de fallecidos y a 11.267 el de heridos, según la información difundida por la Cadena SER.
Además, el impacto de los seísmos ha provocado importantes daños materiales y ha dejado a miles de personas sin vivienda o con sus casas en riesgo de derrumbe, especialmente en zonas del norte del país.
“En estos momentos de profundo dolor, hacemos un llamado a la unión, la esperanza y la fraternidad, acompañando espiritualmente al pueblo venezolano con nuestras oraciones y manifestaciones de solidaridad”, señala el Consulado General de Venezuela en Canarias en la convocatoria.
Las personas interesadas en obtener más información pueden consultar la web del Consulado o contactar a través del correo electrónico info@consuladodevenezuelaencanarias.com.