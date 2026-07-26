Controlado el conato de incendio en Candelaria

Los Bomberos del Consorcio de Tenerife han dado por estabilizado y controlado el conato de incendio declarado la tarde de este domingo en un solar privado de Candelaria. La rápida intervención de los servicios de emergencia obligó a confinar de forma preventiva a los residentes de las viviendas más próximas.
El fuego se originó en la trasera de la subida a la calle Guanches Virgen de Candelaria, en la Isla de Tenerife. La acumulación en el terreno de abundantes restos de poda, neumáticos, enseres y otros materiales favoreció la rápida propagación de las llamas. Sobre las 18.00 horas de este domingo, el Ayuntamiento de Candelaria confirmó en su perfil en Facebook que los efectivos desplegados lograron perimetrar, estabilizar y dar por controlado el conato.
Confinamiento preventivo y despliegue de emergencias
Los primeros en personarse en el lugar del incidente fueron los voluntarios de Protección Civil, agentes de la Policía Local de Candelaria y personal de la Concejalía de Obras y Servicios, quienes emplearon el camión cisterna municipal para contener el avance inicial de las llamas. Estos efectivos evaluaron la gravedad del escenario, aseguraron el perímetro y decretaron el confinamiento preventivo de los vecinos cuyas viviendas se encontraban más cercanas al humo y la radiación.
Posteriormente, los Bomberos del Consorcio de Tenerife asumieron los trabajos de extinción hasta lograr el perimetrado y control definitivo de la zona. En el dispositivo de seguridad también colaboraron agentes de la Guardia Civil, mientras que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia de manera preventiva para atender posibles incidencias, sin que por el momento se hayan reportado heridos.