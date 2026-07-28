El Ministerio de Cultura inicia el expediente para la declaración como BIC del silo de Santa Cruz

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la resolución que da inicio al expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento del silo de grano del puerto de Santa Cruz de Tenerife. La incoación del expediente supone la máxima categoría de protección del patrimonio histórico español, de acuerdo con la ley 16/85, de 25 de junio.
Ubicado en la autovía de San Andrés, en el acceso al Dique del Este, el inmueble se sitúa en terrenos de dominio público estatal y su titularidad corresponde a la Autoridad Portuaria, ente público dependiente de Puertos del Estado.
El Ministerio de Cultura, como organismo competente en la materia, ha iniciado los trámites tras estudiar las solicitudes recibidas por parte de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, así como del Colegio de Arquitectos de Tenerife, con el objetivo de salvaguardar esta infraestuctura que Puertos quería demoler, por lo que el pasado octubre sacó a licitación las obras de derribo por 1,5 millones de euros.
A partir de ahora, el trámite para la protección de la edificación da un nuevo paso, a la par que desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes se somete a información pública el expediente para que los interesados presenten las alegaciones que consideren oportunas, mientras se buscan ideas que permitan reabrirlo con un nuevo uso.
El edificio, inaugurado en 1965, es el único ejemplo de silo de grano tipo P que se conserva actualmente en España, tras la demolición del silo de Málaga en 2006. Mide más de 30 metros de altura y tiene una gran presencia en el entorno de la ciudad. Ocupa una superficie de 1.836,43 m2 y se compone de dos estructuras principales: la torre de elevación en la que se conserva la maquinaria original y completa in situ, y un gran bloque de almacenamiento compuesto por 65 celdas o silos verticales.