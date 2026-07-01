España sufrirá una cúpula de calor este fin de semana con máximas que superarán los 40 ºC

España se prepara para un nuevo episodio de temperaturas extremas a partir de este sábado. La previsión meteorológica de Meteored advierte de la formación de una cúpula de calor —o domo de calor— provocada por una potente dorsal anticiclónica que se instalará sobre la geografía nacional, estabilizando la atmósfera y disparando los termómetros por encima de los 40 ºC en amplias zonas del interior y el oeste peninsular.
De acuerdo con el modelo de referencia de los expertos, este evento de altas temperaturas no dependerá en exclusiva de la llegada de aire del Sáhara, un fenómeno habitualmente asociado a los episodios de calor extremo en el país. En esta ocasión, la Península actuará como un “minicontinente” capaz de fabricar su propia ola de calor debido a las altas presiones persistentes, la escasez de viento y la fuerte insolación propia de las fechas posteriores al solsticio de verano.
¿Cómo funciona el fenómeno de la cúpula de calor?
El mecanismo que explica este recalentamiento extremo es la subsidencia, un movimiento descendente de aire a gran escala que se genera en el seno del anticiclón. A medida que el aire baja hacia la superficie, se comprime, se reseca y eleva su temperatura de forma drástica.
Este efecto de atrapamiento térmico se ve potenciado por la debilidad de los vientos en el interior y por la duración de los días actuales, los más largos del año. Los meteorólogos de Meteored señalan que la presencia de la isoterma de 28 ºC a unos 1.500 metros de altitud propiciará que las máximas sobrepasen los 40 ºC en la superficie, mientras que los valores mínimos darán lugar a noches tropicales (por encima de los 20 ºC) e incluso tórridas (superiores a los 25 ºC).
La única excepción a este ambiente extremadamente seco y cálido podría ser la aparición de tormentas aisladas por la tarde debido al paso de pequeñas ondas cortas en altura, una circunstancia habitual durante los meses de verano.
El clima actual propicia veranos más extremos
Los expertos advierten de un cambio de patrón en las configuraciones atmosféricas de los últimos años. La aparición de cúpulas o domos de calor es cada vez más frecuente en el territorio nacional debido a un chorro polar más ondulado, lo que favorece el aislamiento de depresiones (DANAS) al oeste de la Península y potentes bloqueos anticiclónicos sobre el continente europeo.
Este escenario repite dinámicas recientes que ya han pulverizado cientos de récords de temperaturas en Europa. El foco de calor generado en el propio territorio español, combinado en ocasiones con advecciones del sur, está consolidando veranos con episodios de calor más intensos, extensos y prematuros.