El tiempo en Canarias este miércoles, 1 de julio de 2026, estará marcado por un descenso de las temperaturas y rachas de viento fuerte en varias zonas del Archipiélago. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la calima ligera remitirá progresivamente en medianías y zonas altas, dando paso a cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de las Islas, donde predominarán los intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día.
El termómetro baja, pero se mantienen los 34 grados en el sur de Gran Canaria
La previsión de la Aemet confirma un descenso térmico generalizado en todo el Archipiélago, que llegará a ser notable en las temperaturas máximas de las medianías del sur de Gran Canaria. A pesar de esta bajada, el calor seguirá siendo intenso en puntos concretos de la provincia de Las Palmas, donde se podrán superar los 34 grados de máxima en las medianías del sudeste, sur y oeste grancanario, sin descartar que se alcance este registro en la cuenca de Tejeda.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima previstos en la Isla de Tenerife y los 10 grados de mínima que se registrarán en la Isla de El Hierro. Por su parte, la capital grancanaria mantendrá valores más suaves, con una máxima de 26 grados y una mínima de 22 grados.
Viento fuerte y evolución de las nubes en el Archipiélago
El viento soplará del norte y nordeste (alisio moderado) con especial intensidad en las vertientes sureste y extremo noroeste de las Islas. La Aemet contempla probables rachas puntualmente muy fuertes en estas zonas, especialmente durante la primera mitad de la jornada, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas. En las cumbres de Gran Canaria el viento será de componente norte con intervalos fuertes al final del día, mientras que en las cumbres centrales de Tenerife se mantendrá flojo de componente oeste antes de intensificarse por la noche.
En cuanto al estado del cielo, el norte de las islas de mayor relieve registrará intervalos nubosos por debajo de los 500 metros a primeras horas, un techo de nubes que ascenderá hasta los 900 metros al final de la jornada. En Lanzarote y Fuerteventura la nubosidad se concentrará en el norte y oeste durante el comienzo y el cierre del día, quedando los cielos prácticamente despejados en las horas centrales.