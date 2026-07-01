Adeje respalda ampliar y reforzar la protección de La Caleta-Diego Hernández

El Pleno del Ayuntamiento de Adeje aprobó en su sesión ordinaria de ayer la moción para instar a las administraciones competentes a ampliar los límites y reforzar el blindaje del Sitio de Interés Científico de La Caleta–Diego Hernández, una iniciativa que salió adelante con el voto favorable de todos los grupos municipales, a excepción de Vox, que se abstuvo.
La propuesta, defendida por Gabriel González, concejal del Grupo Mixto en representación de Podemos Adeje, plantea una “reordenación del enclave para frenar el deterioro derivado de la presión humana sobre este tramo de litoral”.
El paraje, declarado en su totalidad Área de Sensibilidad Ecológica, comprende 78,3 hectáreas. Sus normas de conservación certifican la presencia de comunidades de aves marinas y de hábitats de alto valor biológico, además de flora y fauna protegida y de elementos singulares, como acantilados costeros, depósitos de tosca, lomas y barranquillos.
Pese a ello, “la superficie protegida actual resulta insuficiente para garantizar la conservación de estos valores ante la presión urbana, turística y recreativa del entorno”, advirtió el edil morado.
El texto insta al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife a iniciar, en coordinación con el Ayuntamiento, los estudios técnicos, ambientales, urbanísticos y jurídicos necesarios para evaluar la incorporación al espacio protegido de terrenos colindantes hoy sin edificar, en desuso o degradados, pero con capacidad de restauración ecológica y paisajística. “Proteger significa recuperar suelos degradados y zonas de borde antes de que desaparezcan definitivamente, afirmó González.
La moción reclama además al Ejecutivo autonómico que valore la creación de una zona periférica de protección que actuaría como amortiguador frente a los impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior. En paralelo, solicita al Cabildo la realización periódica de estudios que monitoricen el alcance de las presiones que amenazan el lugar.
La carga que soporta el entorno exige intervenciones continuas. A lo largo de 2025 se retiraron 750 kilos de residuos del interior del área protegida y se levantaron 68 actas de infracción. Ya en 2026 se dio por concluido un plan de restauración medioambiental dotado con 487.000 euros, destinados a recuperar la red de senderos, erradicar especies invasoras y plantar cerca de 3.500 ejemplares de flora autóctona.
Durante el debate, la edil de Sostenibilidad, Patricia Paulsen (PSOE), recordó que “cerca del 80% del territorio de Adeje cuenta ya con alguna figura de protección”, ocupando en torno al 55% del municipio. Reclamó que cualquier ampliación se aborde “con seguridad jurídica, equilibrio e instrumentos técnicos”. Paulsen pidió incidir en el control periódico del enclave, y apuntó que la última gran actuación de limpieza antes de 2025 se remontaba a 2017, instando a realizar “actuaciones más periódicas” por parte de las administraciones competentes. “El Ayuntamiento de Adeje llega hasta donde llega”, señaló, antes de defender una vigilancia más estrecha del entorno.
El alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, situó los asentamientos irregulares en el centro del problema. Explicó que el espacio se ha limpiado de estos asentamientos, si bien parte de ellos se han desplazado al barranco del Agua, por lo que reclamó actuar sobre las causas y las consecuencias. Matizó, no obstante, que la presencia de personas en la zona no responde necesariamente a un problema habitacional, ya que “muchas se instalan allí en segundas viviendas y otros eligen ese modelo de vida en entornos paradisíacos”.