Caen tres menores por una oleada de 12 robos en comercios del sur de Tenerife

La Guardia Civil ha detenido en Granadilla de Abona a tres menores de edad acusados de cometer 12 delitos de robo con fuerza en comercios de la zona sur de Tenerife. Los arrestados, todos vecinos del municipio, actuaban de noche o fuera del horario de apertura fracturando las cristaleras de los locales para sustraer objetos de valor.
La investigación de la denominada operación Pueri la asumieron los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona. Las pesquisas comenzaron tras detectar un aumento de denuncias entre marzo y abril de este año por asaltos a negocios locales en distintas localidades del municipio.
Mismo ‘modus operandi’ para asaltar los comercios
Los investigadores comprobaron que los robos seguían un patrón idéntico y muy característico. Los presuntos autores empleaban un mismo modus operandi de ejecución tosca: rompedura violenta del cristal de la fachada del establecimiento, acceso rápido al interior y sustracción de diversos efectos de valor e instrumentos comercializables antes de darse a la fuga.
El rastreo de las pruebas y la recopilación de testimonios permitieron a los agentes acotar el cerco sobre un grupo de jóvenes residentes en el propio municipio. Una vez contrastadas las identidades de los implicados, la Guardia Civil procedió a la localización y detención de los tres menores.
Actuación de la Fiscalía de Menores
Las actuaciones policiales completadas en el marco de la operación Pueri, junto con las correspondientes diligencias instructivas y los tres detenidos, han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores, el órgano encargado de determinar las medidas cautelares o disciplinarias que corresponden a este tipo de infracciones penales cometidas por no alcanzados la mayoría de edad.