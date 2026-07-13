DIARIO DE AVISOS entrega hoy los Premios Nacionales de Gastronomía

El Teatro de El Sauzal se convertirá esta noche en el gran foro de la restauración y la alimentación con la gran gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, los más antiguos que otorga un medio de comunicación español.
El jurado, presidido por José Luis Conde, ha decidido otorgar una decena de galardones a referentes del arte culinario, que recibirán su premio y el aplauso del público a partir de las 19.30 horas. El espectáculo, conducido por el showman, actor y humorista Aarón Gómez, contará con música, humor y algunas sorpresas dentro y fuera del Teatro de El Sauzal. Se emitirá próximamente a través de Atlántico Televisión y de Movistar (para toda España) llegando a una audiencia potencial de casi cinco millones de hogares. Tras la entrega de premios, la plaza de San Pedro acogerá una gran celebración acotada exclusivamente para los invitados de la Fundación DIARIO DE AVISOS.
El jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía ha decidido conceder el galardón Manuel Iglesias a Priscila y Carlos Gamonal, del restaurante mesón El Drago, ubicado en el municipio de Tegueste. Ambos han sabido consolidar el proyecto gastronómico que inició su padre, Carlos Gamonal Jiménez, en una casa solariega del siglo XVIII.
El premio a la Embajadora de la Gastronomía Canaria en el Mundo ha recaído en Luna Zacharias (Famara Lanzarote), una distinción que reconoce la labor desarrollada por esta chef, influencer, restauradora y controvertida participante en MasterChef 8.
El Premio Mejor Cocina Internacional será para El Líbano, del propietario y chef Ali Mahmoud Mohsen, quien ha posicionado este restaurante con casi 50 años de historia en uno de los más populares de la Isla. El Premio @ConsumeCanario ha recaído en el restaurante Cráter, que dirige el chef tinerfeño Eduardo Domínguez, quien ha creado un menú homenaje a La Palma.
La distinción Mejor Labor en Vinos la recogerá Bodega Ferrera, cuya cabeza visible es Carmen Gloria Ferrera, quien hereda la finca de su padre, Tomás Ferrera en un enclave único en Güímar.
El galardón Jóvenes Talentos será para Rafael León, chef del restaurante principal de El Cenador del JOIA El Mirador by Iberostar en Costa Adeje, mientras que el de Mejor Labor en Repostería recaerá en la chef Dana Joher por su iniciativa Ave Pastelería en Las Palmas de Gran Canaria.
La Tasquería de Javi Estévez, en la capital de España, será distinguida con el Premio al Mejor Restaurante Nacional por recuperar la “cultura casquera” convirtiendo la materia prima en suculentos bocados.
El Premio al Mejor Restaurante será para Juan Cabrera, conocido popularmente como Juan el Majorero, propietario de Brisa Marina (Playa Blanca, Lanzarote), mientras que el galardón a la Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía recaerá en Samantha Vallejo-Nájera, jurado de Masterchef hasta 2025.
La gala contará con el patrocinio principal de TuTrébol y la colaboración especial del Ayuntamiento de El Sauzal y de Promotur Turismo de Islas Canarias; Gobierno de Canarias, GMR Canarias con Volcanic Experience, Cabildo de Tenerife, Fundación Tenerife Rural, Casa del Vino de Tenerife, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Adeje, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos y Torres Canarias, vinos y destilados.