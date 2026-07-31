DOCanarias estrena en las Islas en septiembre las películas ‘El mapa para tocarte’ y ‘La Berma’

El Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias, que se celebra en Puerto de la Cruz del 8 al 12 de septiembre, estrenará en el Archipiélago dos películas muy esperadas por el público de las Islas. Se trata de La Berma, de Agustín Domínguez, y El mapa para tocarte, de Mercedes Afonso, quienes las presentarán al público, dentro de la sección D. O. Canarias, el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre, respectivamente (18.00 horas), en la Sala Timanfaya.
Ambos títulos están distinguidos asimismo con la etiqueta Tercera Orilla, que identifica a proyectos que han participado en los laboratorios de DOCanarias y ejemplifica el papel de las Islas como territorio de conexión entre continentes, historias y sensibilidades. “La Berma y El mapa para tocarte han pasado también por CreaDoc, un laboratorio que organiza Canary Islands Film en colaboración con DOCanarias”, explica la directora de este departamento del Gobierno regional dedicado al impulso del sector audiovisual, Natacha Mora Yanes.
SER MADRE
El mapa para tocarte (España, Uruguay, 2026) se presenta con una frase contundente: ¿Qué significa ser madre?, una pregunta que la cineasta palmera Mercedes Afonso responde al documentar durante 12 años la vida de su hijo Airam, diagnosticado con TEA y el síndrome Pandas. Esa enfermedad le provoca brotes repentinos que surgen como un volcán que despierta y despliega su fuerza sin aviso en medio de la calma, como ocurre en La Palma, donde viven. Grabar es la forma que encuentra una madre de tomar distancia y a la vez tenderle una mano a su hijo para acercarlo.
Afonso es la directora, responsable de la fotografía del film, además de coguionista -con Emma Tusell- y coproductora -con Agustina Chiarino-. La película recibió la Biznaga de Plata al Mejor Documental en el 29º Festival de Málaga.
La Berma (España, Sáhara Occidental, 2026) es la historia de Yauguiha Mohamed Embarec, una joven refugiada saharaui que trabaja en el desminado de la barrera militar operativa más larga del planeta, un muro de 2.720 km de longitud que separa en el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) la zona administrada por el ocupante Marruecos y la parte que administra el Frente Polisario, el llamado muro de la vergüenza. A lo largo de ese recorrido hay escondidas más de 10 millones de minas, lo que la convierte en la zona más minada del mundo. La dirección y producción de la cinta corre a cargo del grancanario Agustín Domínguez.
El mapa para tocarte y La Berma recibieron subvenciones del Gobierno de Canarias para su realización. “Por eso son dos ejemplos de una estrategia 360º: acompañar al proyecto desde el inicio, pasando en este caso por la formación en un laboratorio, para luego optar a las subvenciones a su desarrollo (el caso de El mapa para tocarte) y posteriormente a las de producción (ambas cintas)”, detalla la directora de Canary Islands Films.
RESPALDO
El apoyo a la creación y producción del cine de realidad canario, que “goza de buena salud”, según el cineasta Agustín Domínguez, requiere, no obstante, estar acompañado de otros esfuerzos, como la distribución, ya que actualmente “las obras finalizadas encuentran muchos obstáculos que invisibilizan la creación y la producción”. La escasa participación autoral y la falta de visibilidad del cine de realidad canario, a juicio del director de La Berma, hace pensar en la necesidad de “una mesa de trabajo para analizar su estado actual”.