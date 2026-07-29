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Dos niños de 3 y 4 años, afectados por inhalación de humo en un incendio en Las Palmas de Gran Canaria

Los menores presentaban una intoxicación de carácter moderado y fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de Canarias
Imagen de recurso de un vehículo de Bomberos de Tenerife. | DA
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Dos niños de 3 y 4 años han resultado afectados de carácter moderado por inhalación de humo en un incendio en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 21.29 horas de este martes, en una vivienda de la calle Manuel de Falla de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que ambos menores presentaban intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Materno Infantil de Canarias.

Por su parte, efectivos de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble, mientras que agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron con el dispositivo correspondiente.

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