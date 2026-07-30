Susto en Gran Canaria: un dron se ‘cuela’ en la pista del aeropuerto y paraliza los aviones

Un dron recreativo provocó la parálisis temporal del tráfico aéreo en el Aeropuerto de Gran Canaria tras colarse en el perímetro de seguridad. La Guardia Civil localizó la aeronave no tripulada dentro del recinto aeroportuario después de que el viento arrastrara el dispositivo desde una playa cercana, donde su dueño volaba sin las autorizaciones ni precauciones necesarias.
El suceso ocurrió el pasado sábado 25 de julio en las inmediaciones de las pistas de despegue y aterrizaje de la Isla. Según informó la Comandancia de Las Palmas, el operador del dron perdió el control por las fuertes rachas de viento en la zona de la costa. El aparato cruzó el vallado perimetral y entró directo a la zona restringida, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia y frenar la operativa de los aviones para evitar una colisión.
Una amenaza para las maniobras de despegue y aterrizaje
La presencia de aeronaves no tripuladas en las proximidades de las pistas representa un riesgo grave para la navegación aérea. Por ello, las autoridades detuvieron la actividad del aeródromo grancanario de forma preventiva hasta asegurar que el espacio aéreo estaba completamente despejado y garantizar el paso seguro de los vuelos comerciales.
Tras recuperar el dispositivo e identificar al responsable, el Equipo Pegaso de la Guardia Civil notificó los hechos a las autoridades de aviación civil. El propietario se enfrenta a expedientes administrativos y sanciones económicas severas por la presunta infracción de la normativa de seguridad aérea en el Archipiélago.
Exigencias legales y formación gratuita para volar drones
El Equipo Pegaso recordó que realizar vuelos cerca de infraestructuras críticas como puertos o aeropuertos está estrictamente regulado. Los usuarios deben consultar las aplicaciones y mapas oficiales habilitados para conocer las limitaciones del espacio aéreo antes de encender las hélices.
Aunque el dron interceptado no exigía por peso una licencia profesional, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recomienda que cualquier piloto obtenga el certificado teórico de la subcategoría A1/A3. Esta formación, impartida de manera gratuita a través de internet por la propia AESA, otorga un título válido en toda Europa para planificar trayectorias con seguridad y evitar incidentes graves en las Islas.