Tenerife despliega 30 drones acuáticos para reducir las muertes por ahogamiento en sus puntos negros

Tenerife incorporará 30 drones acuáticos de rescate para intervenir en emergencias en el litoral, con capacidad para alcanzar a personas en peligro, transportar sistemas de flotación, acercar a los rescatadores y facilitar su regreso a tierra. Los dispositivos se integran en un nuevo procedimiento de actuación del Consorcio de Bomberos ante los rescates en el mar.
Dos de estos equipos quedarán directamente adscritos al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, mientras que cada uno de los 28 municipios de la Isla con costa dispondrá de otro dispositivo y de formación específica para su utilización.
El sistema fue presentado este miércoles, 29 de julio, en la playa de El Médano, en Granadilla de Abona, donde los servicios de emergencia realizaron una demostración de su funcionamiento.
Qué pueden hacer los nuevos drones acuáticos
Los equipos se manejan por control remoto desde tierra y están diseñados para llegar hasta una víctima antes de que sea necesario exponer directamente a un rescatador a condiciones peligrosas.
Según la información facilitada por el Consorcio, incorporan cámaras para ayudar a localizar a las personas afectadas y permiten señalizar el punto donde se desarrolla una emergencia.
También pueden transportar material de flotación, asistir a una persona consciente que permanezca en el agua y trasladar rápidamente a un bombero o rescatador hasta el lugar donde se encuentra la víctima.
Una vez realizado el rescate, el aparato puede ayudar además en el regreso simultáneo del afectado y del profesional que haya intervenido.
Entre sus características figura la posibilidad de trabajar con mala mar, superar zonas de oleaje mediante inmersión y mantener una autonomía cercana a una hora.
El oficial del Consorcio de Bomberos Luis Castro explicó durante la presentación que una de sus principales ventajas será precisamente aumentar la seguridad durante intervenciones con condiciones marítimas adversas, tanto para la víctima como para los profesionales.
Un nuevo protocolo para los rescates en el litoral
La incorporación de los dispositivos viene acompañada de un procedimiento específico de intervención en emergencias acuáticas, con el objetivo de establecer una forma común de actuación y coordinar los diferentes recursos movilizados en cada rescate.
Los municipios costeros recibirán formación para utilizar los nuevos equipos y poder incorporarlos a sus propios dispositivos de emergencia.
La intención es que estos aparatos permitan ganar tiempo durante los primeros minutos de una emergencia, especialmente cuando acceder al afectado a nado supone un riesgo añadido por el oleaje, las corrientes o la distancia hasta la costa.
625 intervenciones en el litoral de Tenerife en diez años
La puesta en marcha del sistema se produce después de que las intervenciones relacionadas con emergencias acuáticas hayan aumentado durante la última década.
Según los datos aportados por el propio Consorcio de Bomberos de Tenerife, sus efectivos participaron en ese periodo en 625 actuaciones en el litoral.
De ellas, 164 fueron rescates en el mar y se contabilizaron 26 personas fallecidas. El organismo sostiene además que el número de actuaciones prácticamente se ha duplicado durante esos diez años.
El análisis de las intervenciones ha permitido localizar además siete puntos del litoral de Tenerife en los que se concentra una parte importante de estos episodios.
De acuerdo con los datos del Consorcio, estas siete zonas acumulan alrededor del 40% de los rescates acuáticos y aproximadamente la mitad de los fallecimientos registrados en este tipo de emergencias.
La utilización de los drones se plantea así como una herramienta complementaria para reducir el tiempo necesario para alcanzar a las víctimas y disminuir la exposición de los rescatadores en intervenciones especialmente complicadas.