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Ahora se puede empezar a edificar la casa por el tejado y sin tanto ladrillazo

El trabajo de la construcción industrializada comienza en una fábrica o taller, donde se realiza la mayor parte de la obra. Las piezas (paredes, techos, suelos o habitaciones completas) se trasladan al terreno
Ahora se puede empezar a edificar la casa por el tejado y sin tanto ladrillazo
La industrialización va tomando forma en los procesos de construcción. Es un sistema seguro, rentable, rápido y respetuoso con el medio ambiente. DA
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La construcción industrializada es un modelo en el que los componentes estructurales y superficiales de un edificio se fabrican en serie para ser transportados y ensamblados en su ubicación final. A diferencia del método del ladrillo y el cemento, este enfoque aplica al sector inmobiliario los principios de la manufactura industrial, la automatización y la digitalización.

Existen dos tipos principales: modular (piezas tridimensionales completas, con instalaciones eléctricas, de fontanería y acabados interiores ya integrados) y sistemas de paneles (elementos bidimensionales planos, como fachadas, muros de carga y forjados, que requieren un ensamblaje por partes en el propio solar). Estas son algunas de sus ventajas: reducción drástica de los plazos, control presupuestario, sostenibilidad y un menor impacto sobre el medio ambiente, más calidad y entornos de trabajo más seguros.

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Aunque presentan características similares, la construcción industrializada y la prefabricada no son exactamente lo mismo. Una vivienda prefabricada se produce de forma cerrada e idéntica en masa y se traslada íntegramente al terreno.

La edificación industrializada consiste en un proceso flexible basado en la ingeniería concurrente (normalmente, apoyada en gemelos digitales) que permite personalizar y combinar los módulos y materiales (como hormigón, estructuras de acero y paneles de madera contralaminada) en función de las necesidades o preferencias arquitectónicas.

Edificio impreso 3D
Los edificios impresos en 3D revolucionan el sector de la construcción. DA

En Canarias, las federaciones de las dos provincias y el Gobierno regional han firmado un protocolo para impulsar la construcción industrializada, “clave para aumentar la oferta de vivienda, mejorar la productividad del sector y avanzar en la sostenibilidad”. El convenio recoge la creación de dos oficinas técnicas, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, con una dotación de 200.000 euros para cada asociación empresarial. Entre sus cometidos figuran el asesoramiento técnico, la elaboración de guías y procedimientos, la innovación y la transferencia tecnológica, acciones formativas y la asistencia en la tramitación administrativa de proyectos. También realizarán tareas de seguimiento y funcionarán como un observatorio.

Un premio

La tecnológica Evocons, originaria de Gran Canaria, está especializada en robótica multifuncional para construcción. Pionera en el desarrollo y comercialización de productos y sistemas industrializados, digitales y sostenibles, su plataforma integra robótica, IA e impresión en tres dimensiones. Ha sido galardonada en el primer Congreso Internacional de Construcción Industrializada. “El verdadero cambio llega cuando robótica, inteligencia artificial y sostenibilidad avanzan juntas”, indica Daniel Lorenzo, fundador y consejero delegado.

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