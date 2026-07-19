El cineasta tinerfeño Eduardo Cubillo emprende el rodaje del ‘thriller’ psicológico ‘La Cathédrale’

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) ha acogido el inicio del rodaje de La Cathédrale, la primera producción íntegramente en inglés de Inefable Productions (ISII Group). Dirigida por el cineasta tinerfeño Eduardo Cubillo, la película es un thriller psicológico concebido para una audiencia internacional y destinado a su estreno en salas de cine de todo el mundo. Con una puesta en escena marcada por la tensión narrativa, una potente banda sonora y una atmósfera envolvente, La Cathédrale propone una experiencia cinematográfica inmersiva.
EL ELENCO
El largometraje cuenta con un reparto internacional integrado por el actor tinerfeño Taz Skylar (One Piece); la directora y actriz Marta Nieto (premio a la mejor actriz en la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia en 2019 por su trabajo en Madre, de Rodrigo Sorogoyen) y Will Keen (The Crown). A estos nombres propios se suman los de Ronald Guttman (Mad Men) y el actor y pianista Peter Vives (Velvet, Savage Grace).
En La Cathédrale, Thomas, su protagonista, es un prestigioso violinista que intenta reconstruir su vida tras el asesinato de su hija adolescente. Mientras acepta participar en un proceso de justicia restaurativa con el hombre responsable de su muerte, la aparición de un misterioso violín entre las pertenencias de su hija lo arrastra hacia una investigación imparable en busca de la verdad.
La cinta es el primer largometraje que rueda íntegramente en inglés Inefable Productions, de ISII Group
Con motivo del inicio de rodaje, que se prolongará durante cuatro semanas en localizaciones de Gran Canaria y Tenerife, el equipo celebró este martes un encuentro con la prensa en la Facultad de Arquitectura de la Ulpgc.
JUSTICIA RESTAURATIVA
Entre otras cuestiones, durante la cita se abordó cómo el director del film, Eduardo Cubillo, lleva mucho tiempo interesado en los procesos de justicia restaurativa, que considera “mágicos” porque, “aparentemente, dos personas irreconciliables y que tienen un odio dentro e infinidad de reproches, con una mera conversación, que puede ser dura o puede que no, terminan liberadas a un nivel que hay que verlo, que resulta supermágico”, explicó.
La producción de La Cathédrale representa un nuevo impulso para la línea de ficción que desarrolla ISII Group de cara a cara a este año, dentro de una cartera de películas que, por ejemplo, incluye Desde arriba, del cineasta madrileño Martín Cuervo, en cuyo reparto se hallan Gonzalo de Castro, Dafne Fernández y Almudena Amor; Mi zona, dirigida por Cristian Beteta (ganador este año del Goya al mejor cortometraje de ficción por Ángulo muerto) y protagonizada por Milena Smit, Roberto Álamo, Irene Escolar y Diego Anido, junto a otros proyectos que ISII Group tiene previsto anunciar próximamente como parte de su estrategia de crecimiento en el ámbito cinematográfico.
‘TAL VEZ’, ‘DÍAS DE AGOSTO’ Y ‘TRINIDAD’
De forma paralela, el grupo mantiene su presencia en salas con producciones como la recién estrenada Tal vez, protagonizada por Adriana Ugarte y Tania Santana; Días de agosto, con Maggie Civantos, Roberto Álamo, Pau Simon y Berta Galo -que se estrena el 14 de agosto-, y Trinidad, encabezada por Gabriela Andrada, Paz Vega y Karla Sofía Gascón, en el primer trabajo que rodó tras el éxito internacional de Emilia Pérez. La distribuidora Deep Com Roots, que forma parte de ISII Group, estrenará las películas en las salas comerciales.