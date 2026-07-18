El DOCanarias 2026 distinguirá a la cineasta Tatiana Huezo con su premio Narrativa Personal

El Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias reconocerá la trayectoria de Tatiana Huezo con su premio Narrativa Personal. La obra de la cineasta mexicanosalvadoreña protagonizará la agenda del último día del festival, que se celebra en Puerto de la Cruz del 8 al 12 de septiembre. Huezo se encontrará con el público el día 12 de septiembre, en la Sala Timanfaya (18.45 horas), tras la proyección de una de sus películas emblemáticas, Tempestad, mientras que El eco es el film que clausurará esta edición.
“Asistir a DOCanarias será una oportunidad muy especial para compartir con otros cineastas, mostrar parte de mi trabajo y conocer este bello lugar; me siento emocionada y agradecida”, asegura Tatiana Huezo.
A juicio del director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, el Archipiélago “constituye el escenario idóneo para un festival como DOCanarias, que ofrece una perspectiva clave y muy necesaria para conectar a Latinoamérica y África, dos regiones con realidades sociales complejas que juntas suman casi 2.000 millones de personas. El cine y la cultura sirven aquí como herramientas para examinar, denunciar y buscar soluciones a estos retos, con el objetivo de mejorar la vida en ambos territorios utilizando a Canarias como puente de unión”.
DOCanarias concede a Huezo su premio Narrativa Personal por un cine que parece guiado por el objetivo de devolver rostro, voz y cuerpo a quienes quedan ocultos bajo las grandes estadísticas de la violencia, la pobreza o el abandono. El festival destaca la forma fascinante en que recorre la frontera entre documental y ficción. Sus películas recuerdan que detrás de cada tragedia colectiva existe siempre una vida concreta y que el cine puede ser un acto de escucha.
TRAYECTORIA
Fascinada “por las atmósferas, por la imagen”, Huezo se formó como fotógrafa de cine. “Casi no había mujeres en este oficio; ser mujer cinefotógrafa hace 25 años fue difícil. Los directores dudaban de las capacidades creativas de una mujer y se excusaban en que la cámara y la tramoya eran muy pesadas”. Esta situación la llevó a dirigir.
Su primera experiencia con el documental fue decisiva: “Era una familia campesina en donde dos mujeres compartían el amor del mismo hombre y así construyeron su familia. La experiencia de entrar en su universo fue fascinante y me hizo decidir ser documentalista. Aprendí que el documental es un camino donde debes ser muy terco y que, como ningún otro género, te obliga a mirar el mundo que quieres atrapar sin prisa”.
Su mirada cinematográfica “surge a lo largo del proceso de conocer al otro”, a esas personas que van a compartir con ella una parte de sus vidas, “sus sentires, sus dolores, sus pensamientos, sus sueños y pesadillas”. “Intento acercarme mucho a la vida de los protagonistas y en ese caminar juntos se genera un vínculo que para mí es un compromiso, con ellos y con mi propia búsqueda de la película”, recalca.
Tatiana Huezo ha dirigido y escrito hasta la fecha siete películas y recibido 47 premios, entre los que destacan el Ariel a la mejor dirección por Tempestad -la primera mujer en recibir este reconocimiento de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc), en 2017-; los obtenidos en la Berlinale a la mejor dirección y el mejor documental por El eco (2023) y la mención especial en la sección Un certain regard de Cannes (2021) por Una noche de fuego, ficción que también recibió en San Sebastián los premios Horizontes y RTVE-Otra mirada.