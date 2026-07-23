El Gobierno de Canarias completa las convocatorias de ayudas al cine de las Islas

El Gobierno de Canarias ha publicado la totalidad de las convocatorias de subvenciones al cine de las Islas para el ejercicio de 2026. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) incluyó este miércoles las destinadas al desarrollo de largometrajes y series, y también las dirigidas a la producción de cortometrajes. A lo largo de este mes de julio se han lanzado las subvenciones a la producción y coproducción minoritaria, a la escritura de guiones y a la organización de encuentros y otras iniciativas relacionadas con el sector audiovisual del Archipiélago.
IDENTIDAD Y TALENTO
Estas subvenciones responden a “la decidida apuesta del Gobierno canario por nuestra creación audiovisual”, resalta Migdalia Machín, consejera regional de Cultura. “Constituyen una gran oportunidad para desarrollar proyectos nacidos en Canarias, que reflejan la identidad y el talento creativo que existe en nuestra tierra y que ha contribuido a convertir al sector audiovisual canario en un referente internacional”, añade.
La Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas es la impulsora de estas convocatorias. La dotación económica de las subvenciones al desarrollo de largometrajes y series y a la producción de cortometrajes es de 520.000 euros y el plazo de presentación se establece hasta el 19 de agosto.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma telemática en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Como entidad colaboradora, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) facilita desde su web el acceso a este y otros procedimientos, sus bases y otra información de utilidad.
CUANTÍAS
A lo largo del mes de julio se han publicado también las bases de las subvenciones a la producción y a la coproducción minoritaria de largometrajes y series, dotadas con una cuantía de 1.280.000 euros y 1.000.000 euros, respectivamente. El plazo de presentación de ambas concluye el próximo 3 de agosto.
A ello se suma el apoyo a la escritura de guiones de autoría canaria, a la que se destinarán 125.000 euros, y cuyo plazo concluirá el 31 de julio. Asimismo, la convocatoria de organización de eventos audiovisuales de pequeño y mediano formato, que contarán con 150.000 euros de ayuda, está abierta hasta el 28 de julio. Tan solo están pendientes de publicar las dirigidas a salas de cine de Canarias, por importe de 262.000 euros, prevista para los próximos días.