El International Ocean Film Tour recala este domingo en el Paraninfo de la ULL

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) alberga hoy domingo (18.00 horas) el Volumen 12 del International Ocean Film Tour, que contempla el pase de las producciones audiovisuales Christa Funk: pasión por las olas, La última inmersión, Una bestia diferente, Up the coast y El hogar es el océano.
La cita contará además con la participación de la científica marina Maite Asensio Elvira, de la asociación medioambiental canaria Latitud Azul. Licenciada en Ciencias del Mar, máster en Oceanografía, educadora ambiental y apasionada de la fotografía submarina, Asensio Elvira acercará al público el proyecto europeo Conservation Strategies for Sharks and Rays in the Canary Islands: A Scientific Approach and Stakeholder Review, impulsado por Latitud Azul con el apoyo del programa BestLife2030.
Esta iniciativa nace de la necesidad urgente de mejorar el conocimiento científico sobre tiburones y rayas en Canarias y establecer medidas eficaces que contribuyan a garantizar su conservación en el medio y largo plazo.
Para más información sobre el festival: www.internationaloceanfilmtour.es.