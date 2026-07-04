El Isla Calavera proyecta el 10 de julio la icónica película ‘La princesa prometida’ en una nueva cita prefestival

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que celebra del 6 al 15 de noviembre su décima edición, organiza una nueva cita prefestival con la proyección especial de La princesa prometida, el viernes 10 de julio (19.00 horas), en Multicines Tenerife, en el Centro Comercial Alcampo La Laguna.
Tras el pase de la película, tendrá lugar un coloquio y el anuncio de novedades de la nueva edición del certamen, además de la actuación del guitarrista Freddy Matos en la interpretación de Storybook Love, la emblemática canción del film. Con la colaboración de Wilder Cinema, el Isla Calavera invita al público a recuperar en pantalla grande un título de culto que ha atravesado generaciones gracias a su mezcla de aventura, romance, comedia y fantasía. El encuentro servirá además para recordar la figura de Rob Reiner (1947-2025), director del film y una de las personalidades más influyentes del cine y la cultura popular contemporánea.
En esta iniciativa prefestival, el Isla Calavera desvelará nuevos invitados que se sumarán al cartel de su nueva edición, junto a los nombres anunciados en el marco del Festival de Cannes, Christopher Lambert (Los Inmortales), Tom Berenger (Platoon) y Joanna Cassidy (Blade Runner). Las estrellas internacionales serán homenajeadas y participarán en proyecciones y encuentros con el público.
Las entradas para contemplar la película ya se encuentran a la venta en la taquilla de Multicines Tenerife y en el enlace web https://multicinestenerife.sacatuentrada.es/es/pelicula/numeradas/la-princesa-prometida-2/4406077.
Basada en la novela de William Goldman publicada en 1973, La princesa prometida reúne un reparto en el que figuran Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher Guest, Wallace Shawn, André el Gigante, Fred Savage y Peter Falk.