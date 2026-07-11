El Médano ofrece bienestar a personas con cáncer de mama y fibromialgia

El Servicio de Atención Comunitaria, que ofrece gratuitamente la concejalía de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, ha iniciado una nueva edición de su programa de actividad física en la playa de El Médano, una iniciativa que se desarrollará hasta el 30 de octubre y que este año cuenta con la participación de una treintena de usuarias.
Las sesiones al aire libre se celebran los martes, jueves y viernes, de 10 a 11 de la mañana, en la playa de El Médano, mientras que los lunes la actividad continúa desarrollándose en el Espacio Cívico M3.
Este programa, guiado por profesionales de la fisioterapia, toma el mar como un espacio de salud, recuperación y bienestar. La costa de Granadilla de Abona ofrece un entorno privilegiado y seguro para que personas con cáncer de mama, fibromialgia y personas cuidadoras puedan realizar ejercicio físico adaptado, supervisado y basado en la evidencia científica.
La práctica regular de ejercicio físico contribuye a mejorar la fuerza y la resistencia, reduce la fatiga asociada a determinados tratamientos, favorece la autonomía en las actividades de la vida diaria y ayuda a disminuir el dolor, al tiempo que mejora la capacidad funcional y el bienestar físico y emocional.
La concejala de Promoción de la Salud, Cande Chinea, destacó que “esta iniciativa demuestra que la salud también se construye desde la prevención, el acompañamiento y la actividad física adaptada. El mar se convierte en un recurso terapéutico excepcional que nos permite ofrecer una atención integral a las personas usuarias, mejorando su calidad de vida y favoreciendo su bienestar físico y emocional”.
Chinea añadió que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por programas que ponen a las personas en el centro, ofreciendo recursos especializados y accesibles que contribuyen a mejorar la autonomía, la autoestima y la convivencia. Su acogida en cada edición confirma la importancia de seguir impulsando este tipo de acciones comunitarias”.
En este proceso, el papel del fisioterapeuta resulta fundamental para adaptar cada sesión a las capacidades de las participantes, garantizando una práctica segura, eficaz y personalizada. El objetivo no es solo mejorar la condición física, sino también promover la salud integral, prevenir complicaciones y fomentar hábitos de vida saludables, subraya el Ayuntamiento en un comunicado.