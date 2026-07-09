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Publicado en el BOC: nuevos kioscos con terraza y aseos en dos playas de El Médano

El Ayuntamiento local ya prepara los pliegos de condiciones de la futura licitación de estas instalaciones en dos playas de El Médano
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El Médano
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El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha dado el primer paso para dotar de nuevos servicios a dos de sus playas. La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias el anuncio que somete a información pública la solicitud para instalar dos kioscos prefabricados, con terraza y aseos, en la playa de El Cabezo y La Jaquita, en El Médano.

El propio consistorio ha tramitado recientemente la petición, que contempla la ocupación del dominio público marítimo-terrestre durante un periodo inicial de cuatro años. El proyecto técnico queda expuesto durante veinte días hábiles. El concejal de Medio Ambiente, Marcos Antonio Rodríguez Santana, explicó que los servicios técnicos municipales “ya trabajan en paralelo en los pliegos de condiciones que regirán las futuras licitaciones de la explotación”.

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Las instalaciones previstas se instalarán mediante módulos prefabricados.

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