El PSOE se compromete a convertir la educación en Canarias en una prioridad de gobierno

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, se comprometió este viernes a devolver la educación al centro de la acción del Gobierno de Canarias y culminar así el trabajo iniciado por el Pacto de las Flores. Así lo manifestó tras mantener una reunión de trabajo con representantes del sector, acompañado por la secretaria de Educación del PSOE Canarias, Esther Suárez, y el portavoz socialista en el Parlamento de Canarias en esta materia, Marcos Hernández.
Al encuentro asistieron agentes sindicales junto a la Plataforma por el 5% para Educación y el Consejo Escolar de Canarias, con quienes el PSOE analizó el balance del curso escolar y los principales retos del sistema educativo canario.Torres lamentó que la educación “haya dejado de ser una prioridad” para el actual Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular y denunció que la planificación presupuestaria presentada por este ejecutivo sitúa la inversión educativa por debajo del 4% del PIB, alejándose del objetivo del 5% establecido por la Ley Canaria de Educación.
El dirigente socialista recordó que durante el Gobierno del Pacto de las Flores la inversión en educación pasó del 3,6% del PIB en 2019 al 4,6% en 2023, “la cifra más alta alcanzada hasta ese momento”, acercando a Canarias al cumplimiento del mandato legal.”Quedó una tarea sin concluir porque hacía falta más tiempo, pero nuestra voluntad es retomarla”, afirmó Torres, quien contrapuso ese modelo con las políticas desarrolladas por el actual Ejecutivo.
A su juicio, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo ha reducido el peso de la educación pública en sus prioridades, mientras favorece otros ámbitos mediante decisiones fiscales y presupuestarias que, según indicó, restan capacidad de inversión a los servicios públicos.Durante la reunión también se abordaron cuestiones como la educación de 0 a 3 años, la financiación de las universidades públicas, el incremento del abandono escolar y la necesidad de reforzar la transparencia en las ayudas destinadas a centros privados.
Torres defendió además el esfuerzo realizado por el Gobierno de España en materia educativa, destacando el incremento de la financiación estatal destinada a Canarias durante los últimos años y la reciente aprobación de cerca de nueve millones de euros para adaptar los centros educativos no universitarios a las altas temperaturas y mejorar sus condiciones de sostenibilidad.
El secretario general socialista reivindicó igualmente las medidas impulsadas durante el Pacto de las Flores, entre ellas el incremento de más de 3.000 docentes en el sistema educativo canario y la gestión del proceso de estabilización del profesorado, que permitió preservar más de 2.000 puestos de trabajo.
Ángel Víctor Torres concluyó reafirmando el compromiso del PSOE Canarias de recuperar una política educativa basada en el fortalecimiento de la enseñanza pública, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento del objetivo legal del 5% del PIB para educación, situando nuevamente esta materia como uno de los pilares del Estado del bienestar en el Archipiélago.