Torres rechaza la polémica por el futuro Centro Nacional de Vulcanología en Canarias: “Es artificial”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha considerado este viernes que el “pleito” en torno al convenio para el futuro Centro Nacional de Vulcanología y su ubicación en Canarias es “artificial”, si bien ha querido “alejarse de las polémicas”.
En declaraciones a los periodistas tras reunirse con sindicatos y asociaciones del sector de la educación en las islas, Torres ha insistido en que si se está hablando de situar el Centro Nacional de Vulcanología en Canarias es a iniciativa del propio Gobierno de España y después de que él mismo, cuando presidía el Gobierno de esta región, lo solicitara durante la erupción volcánica del Tajogaite.
Torres se ha referido a un comunicado del Ministerio de Ciencia en el que ha aclarado la fecha en que remitió al Gobierno de Canarias el convenio, y que se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la comunidad autónoma.
Esto llega después de que el Cabildo de La Palma denunciara públicamente que el Gobierno de España habría, a su juicio, retrasado la puesta en marcha del centro y modificado el contenido del convenio.
“Estamos ante otro pleito artificial, absolutamente artificial, porque, repito, aquí no es que haya alguien que diga ‘tengo yo el derecho de’. Es lógico que Canarias tenga el Centro Nacional de Vulcanología, pero eso ha sido así porque lo ha querido el Gobierno de España ante una petición que hizo el presidente de Canarias, que entonces era Ángel Víctor Torres, cuando la erupción volcánica”, ha insistido.
El ministro ha eludido hacer más comentarios al respecto porque trata de “alejarse de las polémicas que otros buscan de manera permanente”.
En su opinión, si existiera algo a pulir en dicho convenio, serán todas las instituciones implicadas las que llegarán a un acuerdo: “Y veremos que, al final, estamos otra vez con una tinta de calamar para generar conflicto donde no lo hay”.
Gestión aeroportuaria
Con respecto a la gestión aeroportuaria, Torres ha vuelto a asegurar que Estado y Canarias llegarán a un acuerdo en la materia, después de haber mantenido su último encuentro este mismo jueves, y que será tanto para los que son de interés general como para los que no.
Torres ha asegurado que este será “un mes muy importante” en materia de autonomías, y ha anunciado que el lunes habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se va a poner sobre la mesa más recursos económicos para las comunidades y para los ayuntamientos.