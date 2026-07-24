El X Foro AfroLatam reúne a seis creadores de África, América Latina y las Islas

El Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias organiza el X Foro AfroLatam y convierte a Tenerife, del 9 al 11 de septiembre, en un punto de encuentro en el Atlántico para el cine de realidad concebido por creadores de África, América Latina y Canarias, e impulsado por instituciones públicas, fondos, empresas productoras y distribuidoras, laboratorios y espacios de formación para cineastas independientes, comprometidos con un trabajo creativo original y que indague sobre la realidad donde trabajan.
La Isla actúa así como espacio para documentalistas de las tres regiones que buscan financiación para sus proyectos, para producciones terminadas que requieren distribución o exhibición y para formación de los propios creadores. En esta décima edición del foro, los organizadores invitan a hacer un ejercicio visionario que identifique formas de colaboración decisivas para el cine afroindígena en el futuro de la industria.
Organizado con el apoyo del Cabildo, el X Foro AfroLatam “consolida a Tenerife como un espacio de encuentro entre Canarias, África y Latinoamérica, donde la cultura sirve para tender puentes, compartir conocimiento y fortalecer la cooperación entre territorios”, señala el vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso.
Los seis cineastas invitados a participar en la mesa de creadores del foro son la mexicana Ángeles Cruz, el grancanario David Pantaleón, el dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, la colombiana Mileidy Orozco Domicó, la marroquí Asmae El Moudir y el ruandés Kivu Ruhorahoza.
Todos ellos serán partícipes de un programa que se desarrolla a lo largo de tres días y cuenta con cuatro mesas de trabajo y acciones de formación. Se trata de una oportunidad que facilita su labor creadora.
DIVERSIDAD
“Hay cosas que solo la convivencia y el encuentro nos ayudan a entender; somos diversidad y encontrarnos en la mirada de las otras personas nos impulsa a seguir intentando”, señala Ángeles Cruz. “Considero esencial compartir experiencias y conocimiento. Una sale de estos encuentros revitalizada y acompañada. No venimos solas a este mundo, hay personas que han caminado antes de que nosotras existiéramos, la conciencia de que nuestro transitar está acompañado nos arropa y nos conmueve, ¿de qué otra manera podemos crear?”, agrega la autora mexicana.
“Escuchar cómo otros cineastas piensan sus películas, cómo resuelven problemas de producción o cómo dialogan con sus propios contextos; eso termina afectando también a mi manera de mirar”, subraya David Pantaleón. “No busco respuestas cerradas, sino mejores preguntas. Además, estos encuentros favorecen relaciones que no nacen únicamente de una lógica de mercado, sino de afinidades artísticas y humanas. En un momento en el que la industria tiende a homogeneizar los relatos, defender espacios donde la diferencia sea el punto de partida me parece fundamental”.