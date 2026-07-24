El XX Fimucité clausura su “histórica edición” con cerca de 10.000 asistentes

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, Fimucité, celebró su 20º aniversario con “una histórica edición” que reunió a alrededor de 10.000 personas. La muestra agotó las localidades el pasado domingo en el Auditorio de Tenerife para el concierto de clausura, la Red Carpet Gala, y también para el del estreno en España de John Williams Reimagined, además de aforos prácticamente completos en las funciones del espectáculo live-to-picture Star Wars: A New Hope in Concert y en la cita con el pianista Aleksander Debicz, que abrió la agenda de conciertos en el Teatro Leal de La Laguna.
Todo ello, a pesar de la intensa agenda cultural y de ocio del fin de semana en Santa Cruz de Tenerife y la disputa de la final del Mundial de fútbol.
JOHN WILLIAMS
Otra de las apuestas fue una segunda función de John Williams Reimagined en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. Esta producción, a cargo de Robert Townson, propuso un recorrido por el universo musical del autor de las partituras tan emblemáticas como las de La guerra de las galaxias o La lista de Schindler.
“La vigésima edición de Fimucité, resultado de todo un año de trabajo, ha estado a la altura de nuestras expectativas. La reacción de nuestra audiencia ha sido abrumadora en todos los conciertos y actividades paralelas. Hemos vuelto a contar con un público cálido, apasionado y entregado, que ha querido celebrar nuestro aniversario por todo lo alto. Nuestros escenarios han registrado llenos absolutos y hemos sentido el enorme cariño, la ilusión y la fidelidad de una audiencia que demuestra, edición tras edición, su compromiso con el festival. Pese a las circunstancias adversas que afrontamos este año, derivadas de la celebración del Cook Music Fest y de la final del Mundial de fútbol el mismo día de nuestra gran clausura, logramos salir adelante con un enorme éxito”, señaló Diego Navarro, director y fundador de Fimucité, quien subrayó que esta edición “ha sido posible también gracias al magnífico equipo del festival, cuya profesionalidad, compromiso y capacidad para remar en una misma dirección han sido decisivos para alcanzar el éxito que merecía”.
RESPUESTA
En Santa Cruz de Tenerife, Fimucité desplegó actividades gratuitas y al aire libre que reforzaron la presencia del festival en la ciudad: unas 3.000 personas asistieron al concierto inaugural en la plaza de la Candelaria, a cargo de la Pop Culture Band; alrededor de 600 disfrutaron del cine de verano en la plaza de Residencial Anaga y otras 600 acudieron al concierto de la Banda Municipal de Música en la del Príncipe. A esto se suman las actividades de la Fimucité Film Scoring Academy en el Espacio Cultural CajaCanarias, con la asistencia de más de 120 personas a las clases magistrales de los compositores John Corigliano, Stephen Warbeck y Craig Stuart Garfinkle.
Esta edición contó con una destacada presencia de invitados internacionales. Además de los ya citados, la directora de orquesta Eímear Noone, el pianista Simone Pedroni, el violinista Javier Comesaña, la flautista Sara Andon y la chelista Irene Alvar Rozas, entre otros.
La gala de clausura culminó con una respuesta extraordinaria del público, que brindó siete ovaciones en pie a lo largo del concierto. El momento de mayor emoción llegó tras la interpretación de Chaconne for violin & orchestra, pieza central de la banda sonora de El violín rojo. Su autor, John Corigliano, recibió además el Premio Fimucité Antón García Abril.