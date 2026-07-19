‘Emma’ clausura el ciclo ‘Cuestión de modales’ de la filmoteca de CajaCanarias

La filmoteca de la Fundación CajaCanarias clausura este lunes su ciclo Cuestión de modales, dedicado a películas que exploran los vínculos entre la cortesía, los códigos sociales y el deseo, acercándose a personajes que hacen de la elegancia una manera de estar (y, en ocasiones, de sobrevivir) en el mundo.
El largometraje que cierra este ciclo es Emma (2020) y se proyectará a partir de las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre hasta completar aforo.
Emma, dirigida por Autumn de Wilde, es una comedia de costumbres basada en la célebre novela de Jane Austen. Este clásico de la cultura británica se sitúa en la apacible campiña inglesa de comienzos del siglo XIX, donde la joven Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy), convencida de su talento para concertar matrimonios, se entromete sin descanso en los amores ajenos hasta descubrir que la etiqueta y los buenos modales no bastan para gobernar el propio corazón. Entre enredos y consejos tan brillantes como equivocados, irá descubriendo que es una pésima juez de sus propios sentimientos.