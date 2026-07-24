Se reactiva el enjambre sísmico en Tenerife: más de 500 terremotos esta madrugada

El enjambre sísmico en Tenerife ha sufrido un nuevo repunte durante la madrugada de este viernes tras un breve periodo de aparente calma en la tarde del jueves. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que el fenómeno se ha reactivado a partir de las 3:00 horas, detectándose más de 500 nuevos microterremotos.
El organismo público eleva la cifra acumulada a más de 1.000 eventos sísmicos desde el inicio del episodio la noche del pasado miércoles.
La actividad sismovolcánica continúa concentrada en el sector suroeste de Las Cañadas del Teide, afectando a las entrañas del terreno de los municipios de Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide.
Los científicos recalcan que ningún temblor ha sido sentido por la población ni existe un incremento del riesgo eruptivo a corto o medio plazo.
Reactivación en la madrugada tras una breve tregua
El episodio comenzó la tarde del miércoles 22 de julio con una señal continua de baja frecuencia registrada durante casi una hora por la red de vigilancia del IGN. Tras disminuir su intensidad a lo largo del jueves, la actividad ha vuelto a intensificarse a partir de las 03:00 horas de este viernes.
Los analistas del IGN, que mantienen la monitorización y el análisis en tiempo real, precisan que este enjambre responde a eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia situados a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros por debajo del nivel del mar.
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, reiteró ayer el mensaje de serenidad: “Se trata de eventos de las mismas características: pequeños, de baja magnitud y no sentidos por la población”.
El especialista detalló que no se aprecian deformaciones en la superficie ni temblores superiores a magnitud 2, parámetros que serían necesarios para considerar un cambio en los semáforos de riesgo volcánico.
La presencia de estos pulsos es compatible con la circulación de fluidos en profundidad, un proceso recurrente que no implica una aceleración del sistema eruptivo.
2.000 eventos híbridos y un proceso activo desde 2016
El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) también emitía ayer un comunicado en el que detallaba el alcance de este nuevo enjambre de eventos híbridos, registrado por su Red Sísmica Canaria desde la noche del miércoles.
Los datos del organismo contabilizan cerca de 2.000 eventos sísmicos híbridos, alcanzando picos con una frecuencia superior a los 300 temblores por hora.
Causa del fenómeno y la secuencia histórica
Según la institución científica, la hipótesis más probable sostiene que este fenómeno obedece a la inyección de volátiles hidrotermales de origen magmático dentro del sistema hidrotermal subterráneo de Tenerife.
Esta dinámica va acompañada de evidencias como el aumento de la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide y ligeras deformaciones en el sector noreste del edificio volcánico.
Involcan aclara que los hipocentros se ubican de manera preliminar a unos 10 kilómetros de profundidad en el suroeste de la caldera de Las Cañadas. Se trata del decimosexto enjambre de estas características detectado en la Isla desde el 2 de octubre de 2016, sumando ya varios repuntes documentados entre febrero, julio y lo que va de año 2026.
Aunque desde el centro científico garantizan que el episodio no altera la estabilidad ni la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo, advierten de que este repunte constituye un recordatorio claro de que el proceso del sistema volcánico submarino e insular “continúa activo y no muestra evidencias de remisión“.