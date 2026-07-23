Señal continua y 550 terremotos en tres municipios: qué hay tras la última actividad bajo el Teide

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado una intensificación de la actividad sismovolcánica bajo Tenerife con más de 550 terremotos de baja magnitud registrados entre el 22 y el 23 de julio.
Los eventos se concentran en el oeste de Las Cañadas del Teide, afectando a los municipios de Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide.
Los científicos aclaran que este episodio no incrementa el peligro de erupción a corto o medio plazo y que ningún temblor ha sido sentido por la población.
Una señal continua y un enjambre con cientos de microterremotos
Según ha explicado el IGN en un comunicado, la actividad sismovolcánica dio comienzo a las 18:58 UTC del martes 22 de julio al registrarse “una señal continua de baja frecuencia en las estaciones centrales de la Isla que se prolongó durante casi una hora“.
Tras disminuir su intensidad, la señal dio paso a diversos pulsos de baja frecuencia a lo largo de toda la noche.A partir de las 22:00 UTC se desencadenó un enjambre de eventos repetitivos de baja magnitud.
La red de vigilancia del IGN ha localizado manualmente 95 terremotos de forma precisa, mientras que los sistemas de procesado automático contabilizaron más de 550 eventos durante la madrugada.
Se trata del décimo enjambre sísmico de estas características documentado en Tenerife en lo que va de año, tras los episodios registrados en los meses de febrero, marzo y junio.
Los hipocentros de los sismos se sitúan de manera mayoritaria a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros por debajo del nivel del mar. Los analistas han identificado eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia (LP) pertenecientes a una misma familia sísmica.
Circulación de fluidos en profundidad
En su informe técnico, el organismo oficial precisa que la presencia de estas señales “es compatible con circulación de fluidos en profundidad, sin que por sí sola pueda representar una aceleración del proceso”. Asimismo, los expertos recalcan que este tipo de episodios “no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en Tenerife”.
Por su parte, el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha emitido un mensaje de calma tras confirmar que se trata de “eventos de las mismas características: pequeños, de baja magnitud y no sentidos por la población”.
El vulcanólogo explicó en Televisión Canaria que para valorar un cambio en el semáforo de riesgo deberían producirse fenómenos adicionales, como deformaciones en la superficie o sismos de magnitud superior a 2, parámetros que no se han detectado.
Seguimiento en tiempo real con más de 100 estaciones
El IGN mantiene un seguimiento exhaustivo y en tiempo real de la sismicidad en el Archipiélago mediante una red compuesta por más de 100 estaciones y puntos de muestreo fijos en Tenerife. Siguiendo los protocolos habituales de seguridad, los científicos informan de manera continua a los organismos de Protección Civil.
El organismo científico recuerda que los datos sobre la cifra total de eventos, magnitudes y profundidades mantienen carácter provisional debido a la baja amplitud de las señales analizadas, por lo que el recuento definitivo se integrará en el catálogo oficial tras un análisis pormenorizado.