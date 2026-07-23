El IGN registra un nuevo enjambre sísmico con más 500 terremotos en el Teide: “No vemos nada que lleve a una erupción”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un nuevo enjambre sísmico en el entorno del Teide, en Tenerife, compuesto por más de 500 pequeños terremotos. Los eventos se concentran en el oeste de Las Cañadas del Teide, en la zona de Pico Viejo, a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros. Ninguno de los sismos ha sido sentido por la población.
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha explicado en Televisión Canaria que se trata del noveno enjambre registrado en lo que va de año en esta misma ubicación. “Son eventos de las mismas características: pequeños, de baja magnitud y no sentidos por la población”, ha detallado el vulcanólogo, quien ha hecho un llamamiento a la calma.
Decenas de sismos por hora desde la madrugada
La señal sísmica comenzó a registrarse sobre las 20:00 horas de este miércoles, 22 de julio, con un episodio continuo que duró cerca de una hora. Sin embargo, durante la madrugada de este jueves la actividad se intensificó de forma notable.
Entre las 01:00 y las 02:00 horas se llegaron a contabilizar decenas de terremotos por hora, alcanzando picos con eventos de alta frecuencia. “Hay un evento cada minuto, a veces cada medio minuto, cada 20 segundos”, ha precisado Itahiza Domínguez.
Hasta las 08:00 horas de hoy, los equipos del IGN habían localizado de forma precisa casi 80 temblores, aunque el recuento total supera los 500.
Sin deformación del terreno ni riesgo inminente
Este tipo de enjambres responde a procesos internos que los científicos monitorizan de forma continua en el complejo volcánico de Tenerife. El IGN aclara que estos episodios suelen remitir espontáneamente en cuestión de horas, tal y como ocurrió con los siete enjambres registrados durante el mes de febrero.
Para que la comunidad científica considere un posible cambio en el riesgo de erupción, deberían darse señales de mayor intensidad.
“Hay que estar pendientes si la actividad es distinta, lo que podría ser algo que llevara a erupción, como una actividad más intensa con movimientos de magnitud superior a 2, deformaciones… No lo estamos viendo por ahora, pero siempre estamos vigilantes por si algo cambiara”, ha explicado el director del IGN en Canarias.
Por el momento, la red de vigilancia volcánica no ha detectado anomalías y mantiene la supervisión en tiempo real.