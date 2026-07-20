Filmoteca Canaria cierra la temporada con un anticipo de su ciclo de otoño

Filmoteca Canaria, entidad dependiente del Gobierno de Canarias, cierra su temporada con una sesión que servirá de aperitivo y carta de presentación del próximo ciclo, Japón se anima. Coincidiendo con el décimo aniversario de la saga desarrollada por Kohei Horikoshi, se exhibirá My Hero Academia: Dos Héroes (2018), la primera producción cinematográfica del popular fenómeno de anime.
Las proyecciones tienen lugar mañana martes en el Teatro Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria) y el jueves, en el Espacio La Granja (Santa Cruz de Tenerife). Ambas comenzarán a las 19.00 horas y serán en versión original con subtítulos.
Dirigida por Kenji Nagasaki, la película se ubica en una ciudad móvil flotante, I-Island, a la que viajan Izuku Midoriya y su mentor. Ambos asistirán a un congreso científico donde se presentan investigaciones en torno a los dones. Izuku conoce allí a Melissa, una joven sin poderes que le recuerda a su propio pasado. La situación se complica cuando un villano piratea el sistema de seguridad de la isla y toma a los habitantes como rehenes.