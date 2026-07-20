cultura

Filmoteca Canaria cierra la temporada con un anticipo de su ciclo de otoño

La película 'My Hero Academia: Dos Heroes' se exhibe este martes y el jueves, en el Teatro Guiniguada y en el Espacio La Granja, como un aperitivo de la propuesta 'Japón se anima'
Imagen de la película que se proyecta en Gran Canaria y Tenerife. / DA
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Filmoteca Canaria, entidad dependiente del Gobierno de Canarias, cierra su temporada con una sesión que servirá de aperitivo y carta de presentación del próximo ciclo, Japón se anima. Coincidiendo con el décimo aniversario de la saga desarrollada por Kohei Horikoshi, se exhibirá My Hero Academia: Dos Héroes (2018), la primera producción cinematográfica del popular fenómeno de anime.

Las proyecciones tienen lugar mañana martes en el Teatro Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria) y el jueves, en el Espacio La Granja (Santa Cruz de Tenerife). Ambas comenzarán a las 19.00 horas y serán en versión original con subtítulos.

Dirigida por Kenji Nagasaki, la película se ubica en una ciudad móvil flotante, I-Island, a la que viajan Izuku Midoriya y su mentor. Ambos asistirán a un congreso científico donde se presentan investigaciones en torno a los dones. Izuku conoce allí a Melissa, una joven sin poderes que le recuerda a su propio pasado. La situación se complica cuando un villano piratea el sistema de seguridad de la isla y toma a los habitantes como rehenes.

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