Con cuchillos y barras de hierro: la Guardia Civil acaba con la banda que atemorizaba el sur de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación de Granadilla de Abona han detenido a dos hombres, vecinos del municipio de Güímar, como presuntos autores de cuatro delitos de robo con violencia y cinco delitos de sustracción de vehículos. Los arrestos se han producido en el marco de la denominada operación Classic-Tf.
La investigación del instituto armado comenzó el pasado mes de marzo de 2026, después de que los agentes detectaran una sucesión de atracos violentos cometidos bajo un mismo patrón en varias estaciones de servicio ubicadas en los núcleos de San Isidro y El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona.
El ‘modus operandi’ de los asaltantes en San Isidro y El Médano
Los presuntos autores actuaban de forma organizada y seguían una planificación minuciosa para evitar ser descubiertos por las fuerzas de seguridad:
- Robo de coches: Para desplazarse hasta los objetivos, sustraían previamente vehículos de alquiler, lo que dificultaba que las placas de matrícula fueran vinculadas con sus identidades.
- Asaltos violentos: Accedían al interior de las estaciones de servicio de forma violenta, cubriéndose los rostros con diversas prendas de ropa para no ser grabados por las cámaras de seguridad.
- Uso de armas: Amenazaban directamente a los empleados de los establecimientos exhibiendo cuchillos y barras de hierro. Con esta intimidación, obligaban a los trabajadores a entregarles el dinero en efectivo que se custodiaba en las cajas registradoras.
Colaboración ciudadana: La Guardia Civil ha destacado que los datos aportados por los vecinos de la zona resultaron fundamentales. La información vecinal, cruzada con los indicios obtenidos por el Área de Investigación de Granadilla de Abona, permitió la plena identificación y localización de los sospechosos.
Fin a la alarma social en los municipios del sur de Tenerife
Los robos en cadena cometidos en estos puntos estratégicos del sur de la Isla habían generado una notable preocupación y alarma social entre los residentes y los trabajadores del sector del combustible en la comarca de Abona. Con la detención de ambos implicados y el esclarecimiento de los nueve delitos imputados, las autoridades dan por desarticulada esta actividad criminal organizada.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en el partido judicial de Granadilla de Abona.