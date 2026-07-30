Herido grave al estrellarse con su vehículo contra una palmera en Gran Canaria

Un hombre de 44 años ha resultado herido grave tras chocar su vehículo contra una palmera en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El accidente ocurrió este jueves, 30 de julio, alrededor de las 21.00 horas, según ha informado el 112 Canarias.
El afectado presentaba un politraumatismo de pronóstico grave cuando fue atendido por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Los bomberos liberaron al ocupante del vehículo
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un vehículo había colisionado contra una palmera y que una persona necesitaba asistencia sanitaria.
El 112 activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, además de efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria.
Los bomberos aseguraron el vehículo accidentado y liberaron al conductor del interior del habitáculo. Posteriormente, los sanitarios lo asistieron y estabilizaron antes de evacuarlo al centro hospitalario.
La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes mientras que el personal del Servicio de Conservación de Carreteras colaboró con los equipos de emergencia y realizó tareas de limpieza en la calzada.