Pillan a un hombre de 69 años vendiendo cocaína junto a un restaurante en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Tacoronte, detienen a un varón de 69 años y vecino de El Sauzal, acusado de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban prestando servicio en las proximidades de un restaurante y observaron a un varón con actitud sospechosa, pudiendo comprobar como minutos después se acercaba otra persona y realizaban una transacción de lo que parecían una sustancia estupefaciente.
Los agentes interceptan al comprador, pudiendo comprobar que efectivamente se trataba de sustancias estupefacientes, lo que pudiera ser cocaína. Inmediatamente proceden a detener al supuesto vendedor, portando el mismo siete envoltorios de sustancia, supuestamente cocaína, así como 460 euros de dinero en efectivo y una lista donde figura el control de ventas realizadas.
El detenido junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente