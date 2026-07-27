229 aniversario de la gesta

El homenaje a los caídos pone el broche a la conmemoración de la Gesta del 25 de Julio en Santa Cruz de Tenerife

Vecinos y visitantes disfrutaron de la última de las jornadas de reconocimiento a la memoria y el legado del 25 de julio de 1797
La conmemoración de la Gesta del 25 de Julio llegó ayer a su fin con el tradicional homenaje a quienes preservan uno de los episodios más relevantes de la capital tinerfeña. | Fran Pallero
La conmemoración de la Gesta del 25 de Julio llegó ayer a su fin con el tradicional homenaje a quienes preservan uno de los episodios más relevantes de la capital tinerfeña. | Fran Pallero
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La conmemoración de la Gesta del 25 de Julio de 1797 llegó ayer a su fin con el tradicional acto institucional de clausura, con el que se rindió homenaje a quienes contribuyen a preservar y difundir uno de los episodios más relevantes de la historia de la capital tinerfeña.

Durante el acto se hizo entrega de las Medallas de la Gesta del 25 de Julio al Ayuntamiento de La Laguna, en reconocimiento a la participación de su batallón de milicianos en la defensa de Santa Cruz durante los hechos de 1797, y también se concedió una medalla al teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, como reconocimiento a su contribución en la conservación y difusión del patrimonio histórico y militar vinculado a la efeméride.

La conmemoración de la Gesta del 25 de Julio llegó ayer a su fin con el tradicional homenaje a quienes preservan uno de los episodios más relevantes de la capital tinerfeña.
Numerosas personas disfrutaron de la conmemoración de la Gesta del 25 de Julio, que llegó ayer a su fin con el tradicional homenaje a quienes preservan uno de los episodios más relevantes de la capital tinerfeña. | Fran Pallero

Antes de la entrega de las medallas, la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 otorgó dos reconocimientos especiales. El primero, un diploma para Magaly Pérez Méndez, presidenta del Regimiento Fijo de Puerto Rico, como muestra del vínculo entre ambas entidades tras los encuentros celebrados en los últimos años. El segundo, una insignia de oro a la Guarnición de La Palma, representada por el grupo Los Doce de Su Majestad, por su participación y compromiso con las recreaciones históricas que cada año rememoran la victoria de Santa Cruz frente al ataque de la escuadra del almirante Horacio Nelson.

Noticias relacionadas
  1. Recreadores históricos en Santa Cruz de Tenerife, en el aniversario de la Gesta del 25 de Julio. | DASanta Cruz revive el siglo XVII con el histórico campamento de la Gesta del 25 de Julio
  2. Gesta Santa Cruz 2026La noche en la que Santa Cruz de Tenerife viajó en el tiempo 229 años atrás

Además, la asociación tuvo un detalle con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, haciéndole entrega de un obsequio conmemorativo y de una carta en la que se puso en valor su compromiso con la conservación, protección y difusión de la historia de la ciudad, así como con la salvaguarda del legado de la Gesta del 25 de Julio para las generaciones futuras.

Soldados disparan al cielo de la capital tinerfeña durante el homenaje a los caídos. | Fran Pallero
Soldados disparan al cielo de la capital tinerfeña durante el homenaje a los caídos. | Fran Pallero

La ceremonia concluyó con el tradicional homenaje a los caídos, acompañado por la actuación de la Banda de Guerra del Mando de Canarias, que interpretó los himnos de España, Francia e Inglaterra, poniendo el broche final a un acto de reconocimiento a la memoria, el legado y los valores que representa la Gesta del 25 de Julio de 1797.

El alcalde explicó que “la Gesta del 25 de Julio constituye uno de los capítulos más importantes de nuestra historia y un motivo de orgullo para todos los santacruceros. Con este acto culminamos una programación que ha permitido acercar a vecinos y visitantes el valor de un episodio que marcó el devenir de nuestra ciudad y que sigue formando parte de nuestra identidad colectiva”.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas