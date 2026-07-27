El homenaje a los caídos pone el broche a la conmemoración de la Gesta del 25 de Julio en Santa Cruz de Tenerife

La conmemoración de la Gesta del 25 de Julio de 1797 llegó ayer a su fin con el tradicional acto institucional de clausura, con el que se rindió homenaje a quienes contribuyen a preservar y difundir uno de los episodios más relevantes de la historia de la capital tinerfeña.
Durante el acto se hizo entrega de las Medallas de la Gesta del 25 de Julio al Ayuntamiento de La Laguna, en reconocimiento a la participación de su batallón de milicianos en la defensa de Santa Cruz durante los hechos de 1797, y también se concedió una medalla al teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, como reconocimiento a su contribución en la conservación y difusión del patrimonio histórico y militar vinculado a la efeméride.
Antes de la entrega de las medallas, la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 otorgó dos reconocimientos especiales. El primero, un diploma para Magaly Pérez Méndez, presidenta del Regimiento Fijo de Puerto Rico, como muestra del vínculo entre ambas entidades tras los encuentros celebrados en los últimos años. El segundo, una insignia de oro a la Guarnición de La Palma, representada por el grupo Los Doce de Su Majestad, por su participación y compromiso con las recreaciones históricas que cada año rememoran la victoria de Santa Cruz frente al ataque de la escuadra del almirante Horacio Nelson.
Además, la asociación tuvo un detalle con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, haciéndole entrega de un obsequio conmemorativo y de una carta en la que se puso en valor su compromiso con la conservación, protección y difusión de la historia de la ciudad, así como con la salvaguarda del legado de la Gesta del 25 de Julio para las generaciones futuras.
La ceremonia concluyó con el tradicional homenaje a los caídos, acompañado por la actuación de la Banda de Guerra del Mando de Canarias, que interpretó los himnos de España, Francia e Inglaterra, poniendo el broche final a un acto de reconocimiento a la memoria, el legado y los valores que representa la Gesta del 25 de Julio de 1797.
El alcalde explicó que “la Gesta del 25 de Julio constituye uno de los capítulos más importantes de nuestra historia y un motivo de orgullo para todos los santacruceros. Con este acto culminamos una programación que ha permitido acercar a vecinos y visitantes el valor de un episodio que marcó el devenir de nuestra ciudad y que sigue formando parte de nuestra identidad colectiva”.