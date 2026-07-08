Incendio en una vivienda de La Laguna: un hombre herido con quemaduras

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado este miércoles tras declararse un incendio en una vivienda situada en la calle Volcán Nevado del Ruiz, en la zona de Las Chumberas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el suceso se produjo a las 18.54 horas, cuando se recibió una alerta en la que se comunicaba que se había declarado un fuego en una vivienda localizada en un edificio.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, con una Bomba Urbana Pesada, un camión autoescalera y una Bomba Urbana Nodriza. Los bomberos extinguieron las llamas, que afectaron a la cocina de la vivienda, y procedieron posteriormente a ventilar el inmueble.
El Servicio de Urgencias Canario asistió a un hombre que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser atendido en el lugar, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
En el operativo también intervinieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que aseguraron la zona y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias desplazados hasta el lugar.