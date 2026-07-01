Susto en La Laguna: un incendio destruye un local de máquinas expendedoras

Un incendio declarado pasada la medianoche de este miércoles ha afectado a un local de máquinas expendedoras en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la Isla de Tenerife. El incidente, que causó alarma en la zona debido a las horas en que se produjo, se saldó sin heridos ni personas afectadas de gravedad.
Intervención de emergencia en La Laguna
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 activó de inmediato a los recursos tras recibir el aviso del fuego. Al lugar se desplazaron de urgencia efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes se encargaron de realizar las tareas de extinción de las llamas y la posterior ventilación del establecimiento de vending.
A pesar del despliegue preventivo, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado hasta el punto del suceso no tuvo que realizar asistencias médicas, ya que ningún ciudadano ni trabajador resultó afectado por la inhalación de humo o quemaduras.
Coordinación policial y seguridad en la zona
En el dispositivo de emergencia participaron de forma coordinada agentes de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional, quienes procedieron a asegurar el perímetro de la vía pública y a regular el tráfico de la zona para facilitar el trabajo de los camiones de Bomberos de Tenerife.
Por el momento no se han determinado las causas exactas que originaron el fuego, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo eléctrico en la maquinaria expendedora del local.