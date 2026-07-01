IsLABentura Canarias impulsa una alianza de laboratorios de guion de carácter iberoamericano

IsLABentura Canarias, el laboratorio de guion del Gobierno regional, impulsa la creación de Atlántica Guion, una alianza iberoamericana presentada en el marco de la Semana del Guion de Cali (Colombia) para fomentar la coproducción desde las primeras fases de desarrollo de proyectos audiovisuales.
La iniciativa reúne a IsLABentura Canarias con los laboratorios Algo en Común (Colombia) e Histórias Que Viajam (Brasil), con el propósito de fortalecer la colaboración entre territorios y favorecer la proyección internacional de nuevos guiones.
En los próximos meses, Atlántica Guion promoverá encuentros virtuales entre guionistas iberoamericanos con el fin de favorecer el intercambio de conocimiento, analizar los retos compartidos, identificar nuevas oportunidades de colaboración y poner en marcha los primeros talleres de formación online, que se anunciarán próximamente a través de su web oficial.