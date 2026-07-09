Javi Hoyos desvela quién es la posible nueva vocalista de Nueva Línea: “Son demasiadas casualidades”

Nueva Línea ya prepara su nueva etapa tras anunciar su separación de las cuatro vocalistas que habían dado visibilidad al grupo en los últimos meses. En medio de la expectación, el creador de contenidos Javi Hoyos ha apuntado a una posible nueva integrante: Tiara, una cantante que ya habría pasado por la formación.
El grupo comunicó recientemente que el cambio llega por “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen” de Nueva Línea, aunque la formación musical continuará adelante con nuevos movimientos en su parte vocal. Ahora, todas las miradas están puestas en la identidad de las artistas que podrían incorporarse al proyecto.
La pista que señala a Tiara
Javi Hoyos ha compartido en redes un vídeo en el que analiza la imagen publicada por Nueva Línea para anunciar novedades. En ella aparece una silueta acompañada de un reloj de arena y el mensaje “tic tac”, una fórmula que ha disparado los comentarios entre los seguidores del grupo.
Según explica el creador de contenidos, varios usuarios le hicieron llegar una posible pista: la silueta podría corresponder a Tiara, artista que ya había participado anteriormente con Nueva Línea.
“Creo que sé quién es gracias a vuestra ayuda”, afirma Hoyos en el vídeo, donde compara la imagen difundida por el grupo con una fotografía publicada por la propia Tiara en sus redes sociales.
El detalle del anillo
La teoría se apoya en varios elementos visuales. Javi Hoyos destaca la similitud entre la postura de la silueta y una fotografía de Tiara, pero pone el foco en un detalle concreto: el anillo.
“Fijaos en el anillo que tiene la silueta; es el mismo que tiene ella y la misma colocación de los dedos. Son demasiadas casualidades”, señala el creador de contenidos.
Por ahora, Nueva Línea no ha confirmado oficialmente la identidad de la nueva vocalista. La hipótesis de Tiara sigue siendo una interpretación basada en las imágenes compartidas y en el análisis realizado por Hoyos, por lo que habrá que esperar al anuncio del grupo.
Nueva Línea abre otra etapa
La posible incorporación llega en un momento clave para la formación. Nueva Línea anunció su separación de las vocalistas por discrepancias internas sobre la gestión de la imagen del grupo, aunque aclaró que el resto del proyecto “continúa unido y plenamente comprometido”.
En su comunicado, la formación aseguró que ya trabaja “con ilusión” para mantener el espectáculo y la calidad que, según el propio grupo, han caracterizado su trayectoria. También avanzó que informará de los cambios de agenda que puedan producirse tras esta decisión.
El anuncio ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores, especialmente después de la salida de las voces que habían adquirido gran protagonismo en redes y actuaciones. La incógnita ahora está en quién ocupará ese espacio en la nueva etapa de Nueva Línea.
Mientras tanto, el vídeo de Javi Hoyos ha añadido un nuevo capítulo al debate. “¿Es ella? ¿No es ella? Lo descubriremos”, concluye el creador de contenidos.