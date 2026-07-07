Ya es oficial: Alicia, Sofía, Raquel y Mayte quedan fuera de Nueva Línea

Alicia, Sofía, Raquel y Mayte, las cuatro vocalistas de Nueva Línea, quedan fuera de la formación musical tras la decisión adoptada por José Joaquín Marrero, director musical de la orquesta.
La promotora del ResisTIME Live Fest, que celebra este viernes su V aniversario en La Palma, ha lamentado la decisión, publicada vía redes sociales y adoptada “unilateralmente” por Marrero, de prescindir de la formación vocal femenina de Nueva Línea. Esta situación imposibilita la actuación prevista de la orquesta en el festival palmero.
Nueva Línea formaba parte del cartel del ResisTIME Live Fest junto a artistas internacionales como Ke Personajes, Nacho, de Chino & Nacho, Ráfaga, Bacilos y Yami Safdie. Sin embargo, la salida de Alicia, Sofía, Raquel y Mayte obliga ahora a la organización a reajustar horarios y rehacer el orden de actuaciones previsto.
Según explica El Time Eventos, tras conocer lo ocurrido ofreció a las cuatro artistas la posibilidad de actuar en el festival sin el resto de la orquesta, en otro formato y con toda la ayuda técnica y económica que necesitasen. No obstante, las vocalistas se han visto obligadas a rechazar esta opción por “recomendación legal que les aconseja permanecer inactivas por un tiempo prudencial”, según trasladó Gador Producciones.
La promotora recuerda que el contrato con Nueva Línea fue firmado hace meses a través de Gador Producciones, designada por la propia orquesta para su contratación. La cancelación, añade, ha generado gastos de caché, pasajes, alojamiento y rider técnico que “no han sido sufragados o devueltos” y que serán reclamados a la formación.
Con apenas tres días para la celebración del evento, El Time Eventos reconoce que resulta imposible sustituir con garantías a Nueva Línea, por lo que el festival tendrá que modificar su programación. En las próximas horas se publicará el line up definitivo con el orden final de actuaciones.
El comunicado de la promotora llega después de escuchar a ambas partes y contrastar la argumentación de lo sucedido dentro de la formación musical. En este sentido, El Time Eventos muestra su apoyo a Alicia, Sofía, Raquel y Mayte “en un momento difícil para ellas” y aplaude “la valentía de hacer prevalecer su dignidad profesional y personal sobre otro tipo de intereses”.
Asimismo, la organización reitera su predisposición a apoyar a las cuatro artistas “cualquiera que sea el camino que adopten” a partir de ahora.