Primera cancelación de Nueva Línea en sus conciertos de verano

La orquesta tinerfeña Nueva Línea anunció una reestructuración drástica que ha provocado la primera cancelación de los conciertos que tenían programados para esta temporada de verano.
El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha anunciado que el concierto que Nueva Línea tenía previsto dar este jueves, 9 de julio, en el barrio de Las Aguas no se llevará a cabo por la situación de la formación.
A través de un comunicado oficial difundido en sus canales oficiales, la banda detalló que el resto de los componentes continúa plenamente comprometido con el proyecto. La dirección ya trabaja en los nuevos ensayos para mantener la calidad de sus espectáculos en las próximas fechas de su agenda de conciertos.
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