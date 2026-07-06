La orquesta tinerfeña Nueva Línea confirma la separación y explica los motivos

El conocido grupo musical canario Nueva Línea ha anunciado una reestructuración drástica en su formación vocal tras registrar diferencias internas sobre la gestión de su imagen. La agrupación, que se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos de masas en el Archipiélago, comunicó este lunes el inicio de una nueva etapa artística.
A través de un comunicado oficial difundido en sus canales oficiales, la banda detalló que el resto de los componentes continúa plenamente comprometido con el proyecto. La dirección ya trabaja en los nuevos ensayos para mantener la calidad de sus espectáculos en las próximas fechas de su agenda de conciertos.
Las razones del cambio en la formación
El texto emitido por la gerencia de Nueva Línea justifica la salida de parte de su equipo de cantantes por discrepancias de criterio en la estrategia de la marca. En la nota explican de forma textual que la decisión se debe a “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”, lo que ha obligado a buscar un relevo para su primera línea de voces.
Esta renovación llega en un momento de máxima exposición para la agrupación nacida en la Isla de Tenerife. Tras pasar de amenizar las tradicionales verbenas a acumular millones de reproducciones en plataformas digitales como TikTok o Spotify, la orquesta se convirtió en una de las marcas musicales más seguidas por el público joven de las Islas.
Calendario de conciertos
A pesar de este imprevisto en plena temporada estival, la orquesta ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores como a las comisiones de fiestas y ayuntamientos que ya cuentan con sus actuaciones firmadas para este verano. “El resto de la formación continúa unido y plenamente comprometido con este proyecto”, asegura la nota de la banda.
La dirección ya trabaja con el objetivo de regresar a los escenarios a la mayor brevedad posible. Aunque el grupo no ha detallado qué conciertos específicos se verán afectados, el texto advierte de que se irá informando de “los cambios de agenda que puedan suceder” a raíz de este ajuste en el elenco.
Finalmente, los responsables de la formación musical han mostrado su agradecimiento público por las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas. “Agradecemos de corazón el apoyo, la confianza y la comprensión que recibimos de nuestro público, contratantes y colaboradores”, concluye el comunicado de la banda, que promete volver “muy pronto sobre los escenarios”.