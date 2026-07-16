Abren juicio oral a un empresario por presunta revelación de datos privados de la consejera herreña de Turismo

La Plaza Número 1 del Tribunal de Instancia de Valverde ha abierto un juicio oral contra un conocido empresario de la Isla por la presunta revelación de los datos médicos de la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas, después de que la Fiscalía presentara escrito de acusación por un delito de revelación de secretos.
En el auto, fechado el 3 de julio y remitido a los medios esta mañana desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) , el juez señala que el Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral, acusando al investigado por un presunto delito de revelación de secretos, y considera que “las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad a determinadas personas que se concretan en la acusación”, por lo que “procede acordar dicha apertura”.
De la gravedad de los hechos dan buena cuenta dos datos: que el juzgado ha impuesto una fianza de 5.000 euros al investigado (que es el propietario del publicitado en su día como “hotel más pequeño del mundo”) y, especialmente, que la Fiscalía solicita en su escrito de acusaciones una pena de cuatro años de cárcel, como desvela ahora DIARIO DE AVISOS tras tener acceso al mismo.
Según considera probado el Ministerio Público, “María del Mar Suárez presentó un informe médico del Hospital (…) en el que se detallaban las patologías que padecía con el fin de acreditar la situación de estrés y nerviosismo que le estaba causando el investigado” y con el que la consejera pretendía argumentar otra querella distinta (en ese caso, por injurias y calumnias) contra el mismo encausado, y que sigue su curso en otro proceso.
Relata la Fiscalía que, como se contempla en nuestro ordenamiento jurídico, al empresario en cuestión “se le dio traslado de todos los documentos que componían el expediente judicial [el de la querella previa]” y que, “el acusado, con el propósito de perjudicar a María del Mar Suárez, presentó en la Sede Electrónica del Cabildo de El Hierro, Institución en la que María del Mar era Consejera de Turismo y por tanto conocida por los funcionarios que en la misma servían, una instancia en la que sin ninguna justificación incorporaba la referida documentación médica, provocando que los funcionarios que por razón de su cargo debían participar en la tramitación de la misma, así como otros, dado su contenido, tuvieran conocimiento de su contenido”.
Por ello, el fiscal acusa al empresario del citado delito de revelación de secretos y solicita una pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como indemnizar a la consejera con 5.000 euros, que como ya se habrán percatado es la misma cantidad que el juez le exige ahora como fianza, dado que está destinada a asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerle.