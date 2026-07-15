Así es el Parque Astronómico El Julan: el observatorio robótico que revolucionará el turismo en El Hierro

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de El Hierro han inaugurado oficialmente el Parque Astronómico El Julan, una vanguardista infraestructura científica y turística que comenzará a operar este mismo fin de semana. El proyecto, que ha supuesto una inversión de 282.000 euros, busca situar al astroturismo como uno de los grandes motores económicos y de ocio de la Isla, aprovechando la excelente calidad de sus cielos protegidos.
La entrada en funcionamiento de este centro, prevista para el sábado, marca un antes y un después para la Isla meridional. Las instalaciones combinan la divulgación para todos los públicos con la investigación científica internacional de primer nivel gracias a su equipamiento de última generación.
Cómo es el nuevo Parque Astronómico y sus dos módulos
El nuevo espacio de El Julan no es solo un mirador al cielo; es un complejo tecnológico dividido en dos áreas claramente diferenciadas para cumplir un doble propósito:
- Módulo de divulgación y formación: Diseñado para el público general, turistas, colectivos locales y centros educativos. Alberga un aula de interpretación destinada a actividades pedagógicas, talleres y charlas guiadas por profesionales.
- Observatorio científico profesional: Un espacio de alta tecnología completamente automatizado. Este módulo está preparado para la investigación científica mediante control robótico remoto, lo que permitirá a astrónomos de cualquier parte del mundo conectarse y operar el telescopio en tiempo real.
Tanto el aula divulgativa como el observatorio robótico cuentan con telescopios y sistemas de captación de imágenes de última generación, situando a El Hierro en la red de observación espacial de vanguardia.
Una inversión verde para diversificar el destino
El proyecto ha requerido una inversión total de 282.000 euros, financiados de manera íntegra a través de los fondos europeos Next Generation EU, integrados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD).
Durante el acto de inauguración, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, elogió la gestión del Cabildo herreño para ejecutar estos fondos. De León destacó que esta infraestructura “permite mirar al cielo no solo a los científicos, sino a toda la población”, reforzando el valor de la Isla como Reserva Starlight.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Cabildo de El Hierro, Ana González, y la consejera insular de Turismo, Davinia Suárez, coincidieron en que el Parque Astronómico permitirá diversificar el modelo turístico tradicional de la Isla, atrayendo a un visitante de alto valor añadido durante todo el año interesado en la ciencia, la fotografía de naturaleza, el senderismo y la arqueología.
El nuevo centro se integra dentro del Parque Cultural de El Julan, un entorno de extraordinario valor arqueológico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), lo que multiplica el atractivo de la visita al unificar el legado de los antiguos pobladores con el futuro de la astronomía.