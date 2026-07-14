El motivo por el que el acusado del narcopiso de La Laguna llevaba 8.000 euros encima: “Iba a comprar una moto”

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha retirado la acusación contra uno de los dos procesados por un delito contra la salud pública en un presunto narcopiso de La Laguna. Para el segundo investigado, el Ministerio Público mantiene la petición de dos años y medio de prisión tras la operación policial desplegada en enero de 2024 en el barrio de Los Andenes.
El principal encausado, que se encuentra en régimen de prisión provisional, afronta además una petición de multa de casi 400 euros, mientras que su defensa solicita la libre absolución. Durante la vista oral, el procesado declaró que en la época de los hechos residía con su madre y no en la vivienda registrada, a la que describió como un inmueble semideshabitado frecuentado por consumidores.
La coartada de los 8.000 euros en efectivo
El acusado justificó ante el tribunal la posesión de 8.205 euros en efectivo intervenidos por la policía. Según su versión, esa cantidad estaba destinada a la compra de una motocicleta ese mismo día, tras haber vendido otro vehículo recientemente, un extremo que fue corroborado por un testigo durante el juicio.
La madre del procesado también declaró en la sala para confirmar que su hijo vivía con ella y que le entregaba dinero de forma frecuente. Asimismo, detalló que el inmueble investigado se encuentra cerca de su domicilio y que sabía que su hijo pasaba allí gran parte del tiempo debido a sus problemas de drogodependencia.
Por su parte, el segundo investigado, que ha quedado exonerado por la Fiscalía, aseguró que su estancia en la vivienda era de carácter temporal debido a problemas familiares. Este ciudadano afirmó que no presenció la venta ni el consumo de cocaína en el lugar, aunque admitió que algunas personas acudían con sustancias estupefacientes.
Vigilancia policial en el edificio
Los agentes de la Policía Nacional que participaron en los dispositivos de vigilancia, desarrollados entre finales de 2023 y enero de 2024, ratificaron que el inmueble funcionaba como un punto habitual de venta y consumo de drogas. Según las actas policiales, al lugar acudían cerca de 20 personas al día.
Los funcionarios señalaron haber observado al acusado que permanece procesado realizando supuestas transacciones en el rellano del edificio. Sin embargo, los agentes admitieron ante el juez que no pudieron determinar con la misma claridad la implicación del segundo investigado, lo que motivó la retirada de los cargos por parte de la Fiscalía.
En el registro domiciliario, las fuerzas de seguridad hallaron utensilios y sustancias presuntamente destinadas a la elaboración de crack, además del dinero en metálico y cerca de 40 gramos de cannabis. El valor total de la sustancia intervenida ha sido tasado en 389 euros.