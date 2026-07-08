La filmoteca CajaCanarias proyecta en Santa Cruz de La Palma la película ‘CODA’

La filmoteca de la Fundación CajaCanarias en La Palma continúa este miércoles su ciclo Otras miradas con la proyección de la película CODA (2021). La sesión comenzará a las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, con entrada libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
CODA, dirigida por Sian Heder, ganadora del Óscar a la mejor película en 2022, cuenta la historia de Ruby, única oyente de una familia sorda que sobrevive con su negocio de pesca. Actriz de traducción para los suyos desde niña, cuando descubre su pasión por el canto se ve dividida entre seguir su sueño y el miedo a dejar desprotegida a su familia. El largometraje es una adaptación en inglés de la película francesa de 2014 La familia Bélier, dirigida por Éric Lartigau.
El largometraje está protagonizado por Emilia Jones, como la niña oyente; Marlee Matlin y Troy Kotsur, como sus padres sordos, y Daniel Durant como su hermano, también sordo. Eugenio Derbez y Ferdia Walsh-Peelo también figuran en el elenco.