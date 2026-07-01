cultura

La Fundación CajaCanarias proyecta en La Palma el film ‘Hijos de un dios menor’

La cinta de este miércoles forma parte de un nuevo ciclo, centrado en la discapacidad auditiva y la diversidad funcional, que contempla otros tres títulos: 'Coda', 'Especiales' y 'Sorda'
William Hurt y Marlee Matlin protagonizan ‘Hijos de un dios menor’. / DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La Fundación CajaCanarias ofrece desde esta semana Otras miradas, un ciclo de su filmoteca en La Palma que reúne cuatro largometrajes que exploran la discapacidad auditiva y la diversidad funcional desde una perspectiva humana y emotiva. El ciclo exhibirá las películas Hijos de un dios menor (1986), Coda (2021), Especiales (2019) y Sorda (2025) este miércoles, el 8, el 22 y el 29 de julio, respectivamente.

Las sesiones comenzarán a las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias ubicado en Santa Cruz de La Palma, con entrada libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.

Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Hijos de un dios menor, el film que inaugura esta tarde el ciclo cinematográfico, retrata la relación entre un profesor de dicción y una joven sorda que se niega a renunciar a su identidad. Dirigida por Raina Haines, está protagonizada por los actores William Hurt y Marlee Matlin.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas